محمود الليثي لـ"مطربي المهرجانات": "ارفض الكلمة الوحشة وضد انك تبوظ بيتي

أكد المطرب محمود الليثي، أن فن المهرجانات لون جديد فُرض على المجتمع ولكنه يقدم شئ جيد، موضحا أنه يرفض فقط أغاني المهرجانات التي تحمل كلمات سيئة، قائلا: "مطربي المهرجانات لون اتفرض وجميل وبنقولهم حاجة كويسة ولكن أنا ضد الكلمة الوحشة اللي تبوظ عيالي".

وكشف المطرب محمود الليثي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، عن استضافته جلسة خاصة فيها عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا بعد نجاحهم الكبير، مضيفا: "قلت لهم أنتم نجحتوا ودلوقتي نرتقى بالكلمة بقى وأنا عملت ده عشان مصر".

وتابع محمود الليثي: "لازم كلنا نساعد ونخلي صورة مصر حلوة وبيكا وشاكوش وعمر كمال سمعوا كلامي ومعملوش ولا حرف غلط، ولكن في ناس تانية بتركب الترند وأنا مش ضد أي لون ينجح وانا ضد انك تبوظ بيتي وعيالي واسم مصر"