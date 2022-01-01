تامر حسني: حنية الراجل تصبح عشرة أضعاف الأم عندما يتعرف على إمرأة جديدة

قال الفنان تامر حسني، إنه حنية المرأة أكثر من الرجل بمراحل في الحياة، مضيفا أن بعض الرجال لديهم نوع خاص من الجدعنة والحنية لا تستطيع المرأة الوصول لها.

وأضاف تامر حسني، في حوار مع الإعلامية مني الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء اليوم الجمعة، أن :"المرأة حنينة في كل الأحوال والرجل حنين في بعض الأحوال"، متابعا أن :"حنية الرجل عشر أضعاف جنية الأم لما يتعرف على واحدة، وفي بداية اي علاقة وقصة".

وتستضيف الإعلامية منى الشاذلي، النجم تامر حسني في لقاء استثنائي ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، يذاع اليوم، الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة cbc.

ويتحدث تامر حسنى خلال اللقاء عن كواليس النجاحات المتتالية التي حققها خلال مشواره الفني، سواء في التمثيل أو الغناء على مدار عشرين عاما، منذ ظهوره على الساحة الفنية.