أول إنسان شافني فنان.. تامر حسني يكشف تفاصيل لأول مرة عن والدته

كشف الفنان تامر حسني، تفاصيل لأول مرة عن والدته، مؤكدا أن شخصيتها كانت قوية، وأول إنسان شافني فنان.

وأضاف تامر حسني، في حوار مع الإعلامية مني الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء اليوم الجمعة، أنه :"لو عشت عمري اشكرها مش هقدر اديها حقها".

وتابع تامر حسني، أنه :"كان نفسي اكون لاعب كرة قدم، وامي شافت اني فنان، وكانت تشجعني على الغناء والتمثيل".

وتستضيف الإعلامية منى الشاذلي، النجم تامر حسني في لقاء استثنائي ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، يذاع اليوم، الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة cbc.

ويتحدث تامر حسنى خلال اللقاء عن كواليس النجاحات المتتالية التي حققها خلال مشواره الفني، سواء في التمثيل أو الغناء على مدار عشرين عاما، منذ ظهوره على الساحة الفنية.