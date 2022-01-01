طبق سلطة في اليوم.. تامر حسني يكشف لأول مرة سر لياقته البدنية

كشف الفنان تامر حسني، تفاصيل نظامه الغذائي الذي يتبعه من أجل الحفاظ علي لياقته البدنية.



وقال تامر حسني، في حوار مع الإعلامية مني الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء الجمعة، إنه :"باكل طبق سلطة في اليوم، وملتزم بنظام غذائي صارم، وبحافظ جدا على صحتي واذهب للجيم".



وأضاف تامر حسني، :"بعشق اكلة المكرونة بالبشاميل، لكني لا أتناولها حتى لا اكسر النظام الغذائي، الذي وضعته لنفسي من أجل الحفاظ علي صحتي، وملتزم بالذهاب لصالة كمال الأجسام الجيم"٠





فيما كشف الفنان تامر حسني، عن الأعمال الغنائية التي قام بتأليفها لعدد من نجوم الغناء في بدايته الفنية.

وقال تامر حسني :"عملت مؤلف لعدد من الأغاني في بدايتي الفنية لنجوم غنائيين كبار، وفي مقدمتها بهاء سلطان وشيرين عبد الوهاب".

وتستضيف الإعلامية منى الشاذلي، النجم تامر حسني في لقاء استثنائي ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، يذاع اليوم، الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة cbc.

ويتحدث تامر حسنى خلال اللقاء عن كواليس النجاحات المتتالية التي حققها خلال مشواره الفني، سواء في التمثيل أو الغناء على مدار عشرين عاما، منذ ظهوره على الساحة الفنية.