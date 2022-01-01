مباريات اليوم في منافسات الجولة الثامنة عشرة بـ دوري سيدات اليد

تقام اليوم السبت مواجهات قوية في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة لـ دوري سيدات كرة اليد للموسم المحلي 2021/2022.

حيث تشهد مباريات قوية بين كل من فريق هليوليدو مع ششت الأنعام والترسانة مع الطيران واتحاد الشرطة مع سموحة.

كما تشهد الجولة ذاتها إقامة مباراة سبورتنج مع الزمالك وأكاديمية القليوبي مع الجزيرة ومدينة نصر مع الزهور.

كانت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم حددت يوم 17 يناير الجارى موعدا لانطلاق المرحلة الثانية من دورى المحترفين لتحديد البطل بدلا من يوم 10 فبراير القادم نظرا لتأجيل بطولة أمم أفريقيا للكبار لأجل غير مسمى.

ومن المقرر أن تشهد الجولة الأولى مواجهة الأهلى لفريق سموحة والزمالك مع البنك الأهلى وسبورتنج مع طلائع الجيش.

أما الجولة الثانية فتشهد مواجهات بين كل من: سموحة مع الزمالك وطلائع الجيش مع البنك الأهلى وسموحة مع الأهلى.

وبدأ موسم الرجال فى سبتمبر الماضى بدورى المحترفين، حيث أعلن سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مُسبقًا، عن نظام دوري المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرًا إلى أنه يقام على 3 مراحل.

فتح باب الترشح فى انتخابات اليد



يذكر أن ممدوح الششتاوى المدير التنفيذي للجنة الأولمبية المصرية أكد أن مجلس إدارة اللجنة قرر إقامة انتخابات اللجنة الأولمبية في الموعد المحدد له بعد فتح باب الترشح يوم الإثنين لتقام الانتخابات خلال 4 أو 6 أشهر مع تبقى انتخابات 4 اتحادات رياضية فقط هي اتحاد الكرة واتحاد كرة اليد واتحاد تنس الطاولة والخماسي الحديث"



وقال الششتاوى : "لا توجد أزمة مع وزارة الشباب والرياضة فيما يخص انتخابات اللجنة الأولمبية لكنه مجرد اختلاف في وجهات النظر".



وأضاف: "حسب القانون قررنا فتح باب الترشح الآن لتقام الانتخابات خلال 4 أو 6 أشهر، وهناك اتحادات مثل كرة القدم ستقام انتخاباتها في يناير والخماسي الحديث ستكون بالتزكية لذلك لا مانع من إقامة انتخابات اللجنة الأولمبية في ذلك الموعد".



وتابع: "إذا كان هناك اختلاف في وجهات النظر مع وزراة الشباب والرياضة فالقانون هو من يحسم مصير الانتخابات، ومن حق الوزارة الطعن في مركز التسوية والتحكيم وقراراته ملزمة في ذلك".



وأوضح: "اليوم كان أول يوم لفتح باب الترشح في الانتخابات باللجنة الأولمبية، ولم يتقدم أحد ولا يوجد أي مانع من عدم إقامة الانتخابات في موعدها".



وأتم: "كل الاتحادات الرياضية ستكون مدتها سنتين ونصف حتى الدورة الأولمبية باريس 2024".