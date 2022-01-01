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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| تيليجرام يطلق ميزات مذهلة لمستخدميه.. وبلاك بيري تعلن إنهاء الدعم لهذه الهواتف

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

 

على خطى آبل.. جوجل تعمل على إطلاق نظارات للواقع المعزز


كشفت تقارير أن شركة جوجل الأمريكية تعمل على تطوير نظارات للواقع المعزز من خلال شركتها North المتخصصة في هذا المجال، وذلك للمنافسة مع شركة ميتا التى أعلنت مؤخرا إنشاء مشروع ميتافيرس للواقع الافتراضي. 

 

تسريبات تكشف صور جديدة لهاتف سامسونج الرائد Galaxy S22 Ultra


كشفت تسريبات صور جديدة لهاتف Galaxy S22 Ultra الرائد، والذى ستطلقه شركة سامسونج الكورية الجنوبية خلال الساعات المقبلة، حيث سيتوفر الهاتف بعدد من الألوان الجديدة منها الأبيض والأحمر والبنفسجى.  

 

تيليجرام يطلق ميزات مذهلة لمستخدميه احتفالا بقدوم 2022


أطلق تطبيق الدردشة Telegram تيليجرام، عددا من الميزات المذهلة لمستخدميه بمناسبة قدوم العام الجديد 2022 ، حيث سيحصل المستخدمون لأول مرة على ميزات مشابهة بتطبيق إنستجرام، مع ميزت أخرى لمحبى الأفلام.

 

نوكيا تعتزم إطلاق هاتف رائد جديد بمواصفات فائقة


كشفت تقارير أن شركة نوكيا تعتزم إطلاق هاتف ذكى جديد من فئة الهواتف الرائدة سيتمتع بعدد من المواصفات الكبيرة، كما سيحصل على كاميرا محسنة بدقة فائقة 50 ميجا بيكسل.

 

بدءا من 4 يناير .. بلاك بيري تعلن رسميا إنهاء الدعم لهذه الهواتف


أعلنت شركة BlackBerry بلاك بيري إلغاء الدعم رسميا لجميع هواتفها الكلاسيكية، والتى تعمل بنظام التشغيل OS أو BB10 OS ، حيث لن تقدم الشركة أى خدمات أو تحديثات جديدة لهذه الهواتف مستقبلا .  

 

مفاجآة صادمة لجميع مستخدمي هواتف جوجل Google Pixel 6.. والشركة في حرج


سحبت شركة جوجل الأمريكية تحديث هواتف Google Pixel 6 لشهر ديسمبر ، وذلك بعد التسبب في مشكلة كبيرة في إجراء المكالمات، حيث تعد المشكلة الجديدة واحدة فى سلسلة من العيوب التى تعاني منها الهواتف مؤخرا .

 

تسريبات تكشف سعر هاتف ريلمي الرائد Realme GT2 Pro


كشفت تسريبات سعر هاتف Realme GT2 Pro الذى تستعد شركة ريلمي الصينية إطلاقه خلال أيام، حيث يعتبر الهاتف هو أول هاتف أندرويد من ريلمي يصدر بأفضل معالج لهواتف الأندرويد .

 

 

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