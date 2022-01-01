أخبار التكنولوجيا| تيليجرام يطلق ميزات مذهلة لمستخدميه.. وبلاك بيري تعلن إنهاء الدعم لهذه الهواتف

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:



كشفت تقارير أن شركة جوجل الأمريكية تعمل على تطوير نظارات للواقع المعزز من خلال شركتها North المتخصصة في هذا المجال، وذلك للمنافسة مع شركة ميتا التى أعلنت مؤخرا إنشاء مشروع ميتافيرس للواقع الافتراضي.



كشفت تسريبات صور جديدة لهاتف Galaxy S22 Ultra الرائد، والذى ستطلقه شركة سامسونج الكورية الجنوبية خلال الساعات المقبلة، حيث سيتوفر الهاتف بعدد من الألوان الجديدة منها الأبيض والأحمر والبنفسجى.



أطلق تطبيق الدردشة Telegram تيليجرام، عددا من الميزات المذهلة لمستخدميه بمناسبة قدوم العام الجديد 2022 ، حيث سيحصل المستخدمون لأول مرة على ميزات مشابهة بتطبيق إنستجرام، مع ميزت أخرى لمحبى الأفلام.



كشفت تقارير أن شركة نوكيا تعتزم إطلاق هاتف ذكى جديد من فئة الهواتف الرائدة سيتمتع بعدد من المواصفات الكبيرة، كما سيحصل على كاميرا محسنة بدقة فائقة 50 ميجا بيكسل.



أعلنت شركة BlackBerry بلاك بيري إلغاء الدعم رسميا لجميع هواتفها الكلاسيكية، والتى تعمل بنظام التشغيل OS أو BB10 OS ، حيث لن تقدم الشركة أى خدمات أو تحديثات جديدة لهذه الهواتف مستقبلا .



سحبت شركة جوجل الأمريكية تحديث هواتف Google Pixel 6 لشهر ديسمبر ، وذلك بعد التسبب في مشكلة كبيرة في إجراء المكالمات، حيث تعد المشكلة الجديدة واحدة فى سلسلة من العيوب التى تعاني منها الهواتف مؤخرا .



كشفت تسريبات سعر هاتف Realme GT2 Pro الذى تستعد شركة ريلمي الصينية إطلاقه خلال أيام، حيث يعتبر الهاتف هو أول هاتف أندرويد من ريلمي يصدر بأفضل معالج لهواتف الأندرويد .