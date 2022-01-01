أخبار السيارات|الطرازات الكلاسيكية تجذب العشاق من جميع أنحاء مصر... أسعارهيونداي أكسنت موديل 2022

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها في السطور التالية:

يضم سوق الإمارات العديد من الطرازات المتنوعة لعام 2021، بين فئة السيدان والهاتشباك، وسيارات الكروس اوفر، والرياضية متعددة الاستخدام، بالإضافة إلى السيارات الخارقة ذات القدرات الفريدة من ناحية التسارع والانطلاق، والتي تحظى بإقبال كبير من قبل محبي عالم السيارات.

يمتلك السوق المصري مجموعة متنوعة من موديلات السيدان لعام 2021، والتي تقدم على الطريقة الخاصة بكل علامة تجارية، حيث تشمل حزمة من التقنيات المستخدمة مثل أنظمة الحماية، وبرامج الرفاهية والتحكم، إلى جانب التصميم الخارجي.

شهد حي الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر أكبر تجمع للسيارات الكلاسيكية في مصر نظمته مجموعة كبيرة من الشباب المحب لجمع وإحياء تراث السيارات الكلاسيكية النادرة، ويرجع تاريخ السيارات المشاركة الى منتصف القرن الماضي، وكانت أبرزها سيارات من علامات تجارية عريقة مثل مرسيدس وجاجوار وكاديلاك.

تقدم شركة جاجوار العريقة باقة من اقوى الإصدارات في عالم السيارات، ومنها النسخة F PACE موديل 2022 بالسوق السعودي، والتي تعد واحدة من الطرازات الفريدة من عائلة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، لما تحتويه من تجهيزات فنية قوية، إلى جانب التقنيات الاخرى من برامج دعم قائد المركبة.

تعتبر السيارة هيونداي اكسنت موديل 2022 واحدة من اشهر الموديلات التي تنتمي إلى فئة السيدان، والتي تقدم داخل السوق المصري عبر عدة فئات من التجهيزات، حيث تضم السيارة حزمة من التجهيزات والتي تشمل أنظمة الحماية وبرامج الرفاهية ودعم قائد المركبة.