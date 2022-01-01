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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|الطرازات الكلاسيكية تجذب العشاق من جميع أنحاء مصر... أسعارهيونداي أكسنت موديل 2022

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها في السطور التالية: 

5 سيارات هي الأسرع في الإمارات لعام 2021 ..صور

يضم سوق الإمارات العديد من الطرازات المتنوعة لعام 2021، بين فئة السيدان والهاتشباك، وسيارات الكروس اوفر، والرياضية متعددة الاستخدام، بالإضافة إلى السيارات الخارقة ذات القدرات الفريدة من ناحية التسارع والانطلاق، والتي تحظى بإقبال كبير من قبل محبي عالم السيارات.

الأقوى من فئة السيدان لعام 2021 .. 5 سيارات بالسوق المصري |صور

يمتلك السوق المصري مجموعة متنوعة من موديلات السيدان لعام 2021، والتي تقدم على الطريقة الخاصة بكل علامة تجارية، حيث تشمل حزمة من التقنيات المستخدمة مثل أنظمة الحماية، وبرامج الرفاهية والتحكم، إلى جانب التصميم الخارجي.

السيارات الكلاسيكية تجذب المحبين والعشاق من جميع أنحاء مصر | فيديو

شهد حي الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر أكبر تجمع للسيارات الكلاسيكية في مصر نظمته مجموعة كبيرة من الشباب المحب لجمع وإحياء تراث السيارات الكلاسيكية النادرة، ويرجع تاريخ السيارات المشاركة الى منتصف القرن الماضي، وكانت أبرزها سيارات من علامات تجارية عريقة مثل مرسيدس وجاجوار وكاديلاك.

نظرة شاملة عن جاجوار F PACE موديل 2022 بالسوق السعودي| صور

تقدم شركة جاجوار العريقة باقة من اقوى الإصدارات في عالم السيارات، ومنها النسخة F PACE موديل 2022 بالسوق السعودي، والتي تعد واحدة من الطرازات الفريدة من عائلة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، لما تحتويه من تجهيزات فنية قوية، إلى جانب التقنيات الاخرى من برامج دعم قائد المركبة.

تبدأ من 230 ألف جنيه.. هيونداي أكسنت موديل 2022 في مصر | صور

تعتبر السيارة هيونداي اكسنت موديل 2022 واحدة من اشهر الموديلات التي تنتمي إلى فئة السيدان، والتي تقدم داخل السوق المصري عبر عدة فئات من التجهيزات، حيث تضم السيارة حزمة من التجهيزات والتي تشمل أنظمة الحماية وبرامج الرفاهية ودعم قائد المركبة.

الامارات السيارات موديلات السيدان السيارات الكلاسيكية جاجوار السيارات الرياضية اكسنت موديل 2022

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