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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سكان التجمع الخامس يشكون من وجود مخالفات بناء

صدى البلد

أرسل القارئ محمد الصوان شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من بناء سطح الفيلا الذي يسكن بها مما يعرض حياته وأسرته للخطر.

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وقال في شكواه ظهر شخص لا نعرفه وقت دخول الكورونا في شهر مارس عام 2020 مستغلا ظروف الغلق وانتشار الوباء والوفيات ودخل سطح الفيلا وتم تحويل سطح الفيلا 498 جنوب الأكاديمية بالتجمع الخامس من غرفة خدمات إلي نشاط سكني رغم عدم قانونية ذلك واقرار الجهاز بذلك واصدر قرارات برفع عداد كهرباء غرفة الخدمات واتعمل نموذج 5 برفض طلب التصالح لوجود مخالفة تغيير نشاط بعد صدور القانون ولا ينطبق عليها شروط التصالح.


ويقوم هذا المخالف بحفر أرضية السطح وتتسرب المياه علي كهرباء شقتي وتسببت في ماس كهربائي وكنا هانموت حرقا هل ننتظر حدوث حريقة ووفيات  لتصحيح هذه الكوارث وفساد الضمائر. 
وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية للتواصل مع مقدم الشكوى محمد الصوان 01024271234 - 01117444612.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواه.

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