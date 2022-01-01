أخبار الرياضة.. أول قرار من موسيماني في 2022.. المنتخب يتواصل مع صلاح.. وكورونا تؤجل مباراة بـ "البريميرليج"

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة الرياضية نستعرض أبرزها تباعًا على النحو التالي:

يستغل الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني منافسات بطولة كأس الرابطة في الدفع بـ ثنائي مركز صانع الألعاب ومهاجم عائد من الإصابة مؤخرا من أجل الاستفادة من خدماتهما.

يخوض فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت منتخب الجزائر بقيادة جمال بلماضي مباراة ودية أمام نظيره منتخب جامبيا على ملعب استاد سحيم بن حمد فى قطر.

احتفل أحمد ياسر ريان المحترف في صفوف فريق نادي ألتاي التركي بخطوبته على علياء الزنوكى مساء أمس الجمعة بصحبة الأهل والأصدقاء.

يجرى الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش محاولات من أجل التواصل مع محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي بعد إصابة ٣ لاعبين من الريدز بفيروس كورونا.

توج فريق ألعاب القوى بالنادي الأهلي تحت 18 عامًا «ناشئين - ناشئات»، بطلًا لبطولة الجمهورية «كأس»، التي اختتمت فعالياتها مساء اليوم الجمعة، على ملاعب المركز الأوليمبي بالمعادي.

خسر فريق فالنسيا على أرضه أمام نظيره إسبانيول، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الإسباني.

فاز منتخب مصر لكرة اليد للرجال، على منتخب قطر الأولمبي بنتيجة 38-27، في المباراة الودية الثانية التي جمعتهما مساء أمس الخميس بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن استعداد المنتخب الوطني لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، وكانت المباراة الأولى التي أقيمت الثلاثاء قد انتهت بفوز المنتخب الوطني بنتيجة 26-23.

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الجمعة، اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق ونشر نادي يوفنتوس بيانًأ عبر موقعه الإلكتروني، أكد فيه إصابة لاعبيه كارلو بينسيليو حارس المرمى، والبرازيلي آرثر ميلو متوسط ميدان الفريق، بفيروس كورونا.

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تأجيل مواجهة ساوثهامبتون مع ضيفه فريق نيوكاسل يونايتد، والتى كان مقررا لها فى الرابعة عصر بعد غد السبت في الجولة الحادية والعشرين للمسابقة.