أخبار الرياضة.. أول قرار من موسيماني في 2022.. المنتخب يتواصل مع صلاح.. وكورونا تؤجل مباراة بـ "البريميرليج"

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة الرياضية نستعرض أبرزها تباعًا على النحو التالي:
أول قرار من موسيماني فى 2022
يستغل الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني منافسات بطولة كأس الرابطة في الدفع بـ ثنائي مركز صانع الألعاب ومهاجم عائد من الإصابة مؤخرا من أجل الاستفادة من خدماتهما.
منتخب الجزائر يواجه جامبيا وديا اليوم فى قطر استعدادا لأمم إفريقيا
يخوض فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت منتخب الجزائر بقيادة جمال بلماضي مباراة ودية أمام نظيره منتخب جامبيا على ملعب استاد سحيم بن حمد فى قطر.
أحمد ياسر ريان يحتفل بخطوبته وسط الأهل والأصدقاء
احتفل أحمد ياسر ريان المحترف في صفوف فريق نادي ألتاي التركي بخطوبته على علياء الزنوكى مساء أمس الجمعة بصحبة الأهل والأصدقاء.
المنتخب يتواصل مع صلاح بعد إصابة ٣ لاعبين من ليفربول بـ "كورونا"
يجرى الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش محاولات من أجل التواصل مع محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي بعد إصابة ٣ لاعبين من الريدز بفيروس كورونا.
الأهلي تحت 18 عامًا يتوج بطلًا لبطولة الجمهورية
توج فريق ألعاب القوى بالنادي الأهلي تحت 18 عامًا «ناشئين - ناشئات»، بطلًا لبطولة الجمهورية «كأس»، التي اختتمت فعالياتها مساء اليوم الجمعة، على ملاعب المركز الأوليمبي بالمعادي.
فالنسيا يخسر من إسبانيول 1-2 في الدوري الإسباني
خسر فريق فالنسيا على أرضه أمام نظيره إسبانيول، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الإسباني.
منتخب اليد يعود للقاهرة بعد ودية قطر
فاز منتخب مصر لكرة اليد للرجال، على منتخب قطر الأولمبي بنتيجة 38-27، في المباراة الودية الثانية التي جمعتهما مساء أمس الخميس بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن استعداد المنتخب الوطني لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، وكانت المباراة الأولى التي أقيمت الثلاثاء قد انتهت بفوز المنتخب الوطني بنتيجة 26-23.
يوفنتوس يعلن إصابة نجميه بفيروس كورونا
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الجمعة، اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق ونشر نادي يوفنتوس بيانًأ عبر موقعه الإلكتروني، أكد فيه إصابة لاعبيه كارلو بينسيليو حارس المرمى، والبرازيلي آرثر ميلو متوسط ميدان الفريق، بفيروس كورونا.
تأجيل مباراة ساوثهامبتون ونيوكاسل يونايتد
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تأجيل مواجهة ساوثهامبتون مع ضيفه فريق نيوكاسل يونايتد، والتى كان مقررا لها فى الرابعة عصر بعد غد السبت في الجولة الحادية والعشرين للمسابقة.