عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تبون في رسالة للجزائريين: 2022 سيكون عام الإصلاحات الاقتصادية

الرئيس الجزائري
الرئيس الجزائري

جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التأكيد على التزامه بتنفيذ تعهداته السياسية التي أعلنها مع تسلمه الحكم نهاية عام 2019.

وأكد الرئيس الجزائري تصديه لما اعتبرها "مؤامرات تستهدف زعزعة استقرار البلاد"، وأعلن أن العام المقبل 2022 سيكون عام الإصلاحات الاقتصادية.

وقال: "بمناسبة حلول السنة الجديدة 2022 أتوجه إليكم وإليكن بأخلص التهاني وأصدق التمنيات.. في مطلع السنة الجديدة، تكون قد مضت سنتان، منذ أن حظيت بشرف ثقتكم الغالية.. وها أنا اليوم ملتزم بتعهداتي".

وأضاف: "أؤكد الإرادة القوية، التي تحدوني، في كل الظروف لتعزيز الوحدة الوطنية بجبهة داخلية، يرتفع بها شأن بلادنا في كنف صون السيادة الوطنية.. والذود عن القرار الوطني".

وأكد تبون إدراكه للتحديات الراهنة وما يكتنفها من تعقيدات وصعوبات ومؤامرات زعزعة الاستقرار، بما فيها محاولة خلق ندرة في المواد الأساسية.

وأعرب بهذه المناسبة عن قدرة البلاد على إحباط محاولات تثبيط العزائم ونحن نتهيأ لنهضة وطنية حقيقية، تقوم على استنهاض القوى والقدرات الكامنة، خاصة لدى الشباب.

وذكر أن هذه القدرات عطلتها كوابح بيرقراطية، كانت صنيعة طبيعية لذهنيات الريع ومظاهر الفساد، التي نخرت في العمق مقدرات الأمة.

ودعا إلى التوجه مع مطلع السنة الجديدة 2022 لاستكمال الأشواط الحاسمة المنتظرة في مسيرة الأمة، نحو استرجاع الثقة في الطاقات الهائلة المعطلة والمهمشة.

وأكد أن سنة 2022 ستكون سنة الإقلاع الاقتصادي في جزائر جديدة تعتمد على قدراتها الذاتية ومتفتحة على التعاون مع كل الشركاء.

الجزائر الرئيس الجزائرى السنة الجديدة عبد المجيد تبون الاصلاحات الاقتصادية الوحدة الوطنية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رئيس الجزائر

موضوعات متعلقة

الجزائر.. تحذير شديد اللهجة من الحماية المدنية

الجزائر.. تبون يدعو الناخبين للاقتراع في التجديد النصفي لمجلس الأمة

ترشيحاتنا

المصاغ المصري.. كتاب جديد عن سلسلة الدراسات الشعبية للباحثة ابتهال العسلي

دعاء المطر لقضاء الدين .. 15 كلمة لسداد ما عليك من متطلبات

ياسمين علي: أغنية " نقابل ناس" كانت بداية معرفة الجمهور بموهبتي

قصة 50 مباراة خلال 2021.. الزمالك يتوج بالدوري الثالث عشر ويودع إفريقيا من المجموعات

تبون في رسالة للجزائريين: 2022 سيكون عام الإصلاحات الاقتصادية

نادي غزل المحلة يجدد عقد هانى عادل موسمين .. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثانية في 8 شهور|الأطباء تنفي وفاة مجدي يعقوب|معلومات لا تعرفها عن السير

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

ده أحلى رئيس في العالم.. هدية السيسي للمصريين في رأس السنة |شاهد

إسماعيل بلانكو يفجر مفاجأة بشأن جذوره المصرية.. ويكشف موقفه من تمثيل الفراعنة في مونديال 2022 |حوار

مدبولي يهنئ الشعب المصري بمناسبة العام الميلادي الجديد

سيول تضرب عدة مناطق بعد قليل.. الأرصاد توجه تحذيرات جديدة للمواطنين.. فيديو

بـ4 تحذيرات من المحافظ .. تعطيل الدراسة في الغربية غدا لسوء الطقس

تراجع 3 جنيهات ..أخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلا رحمة.. حراس ملكة بريطانيا يدهسون طفلا أثناء سيرهم |فيديو

شاهد ولادة ماعز بوجه إنسان وجسد طفل |صور

30 عاما على غمزة حمدي الوزير.. كيف اكتسح قبضة الهلالي الإيرادات أمام ضد الحكومة؟

مخلل وملابس داخلية.. أغرب احتفالات رأس السنة قبل ساعات من العام الجديد 2022

فيديو

لابس عفريته..سميرة محسن : وجهت أحمد حلمى للتمثيل والصالة كانت مفرقعة ضحك بسببه Iفيديو

أهداه قلبه بعد وفاته.. مجدي يعقوب يروي أغرب قصة للتبرع بالأعضاء

فيديو جراف.. عيب تنهش بلحمي.. فاتن موسى توجه رسالة نارية لـ مصطفى فهمي

أبرزهم ميسي وبيل جيتس.. مشاهير عانوا من "التوحد" حتى صاروا نجوم مجتمع| فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ