" كفايا كورونا ".. أمنية برنامج " صباح البلد " في أولى ساعات العام الجديد | شاهد

هنأت أسرة برنامج " صباح البلد " الشعب المصري وأقباط مصر بالعام الميلادي الجديد .

وقالت الإعلامية " رشا مجدي " ، مقدمة برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي " أحمد حمدي " : " أحب أقول لكم في أول ساعات العام الميلادي الجديد كل سنة وحضرتكم طيبين وان شاء السنة دي تبقي سعيدة وكل واحد يحقق حلمه وهدفه " .

وتابعت " مجدي" : مصر امبارح كانت بسم الله مشاء الله الاحتفالات في كل مكان مع أجواء شتوية بامتياز ادتني احساس بالجمال ، مضيفة : " الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ الشعب المصري بالأمس بالعام الميلادي الجديد " .

وأردفت : سنة سعيدة وسنة لانطلاق مصر للأمام وكفاية كورونا بقى .

ومن جانبها قال الإعلامي " محمد جاد " : كفاية كورونا دي دعوة الشعوب كلها مش بس مصر ، مستعرضا كلمة قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس بمناسبة السنة الميلادية الجديدة .