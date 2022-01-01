توتنهام ضيفا ثقيلا على واتفورد في الدوري الإنجليزي.. اليوم

يحل فريق توتنهام ضيفا ثقيلا على واتفورد، اليوم، السبت، في تمام الخامسة مساء، على ملعب فيكارج رود، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق توتنهام بقيادة مديره الفني الإيطالي أنطونيو كونتي، لاستعادة نغمة الفوز في مسابقة الدوري الإنجليزي على حساب واتفورد في مباراة اليوم.

كان فريق توتنهام سقط في فخ التعادل مع ساوثهامبتون 1-1، في الجولة الماضية من البريميرليج.

وخاض فريق توتنهام 17 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في 9 مواجهات، وتعادل في 3 لقاءات، وخسر في 5 مناسبات.

على الجانب الآخر يطمح فريق واتفورد في تحقيق نتيجة إيجابية أمام السبيرز للابتعاد خطوة عن منطقة الهبوط.

يذكر أن توتنهام تفوق على واتفورد بهدف دون رد، في لقاء الدور الأول.

ترتيب توتنهام وواتفورد:

يحتل فريق توتنهام المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد واتفورد في المركز الـ 17 بـ 13 نقطة.