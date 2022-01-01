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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صباح البلد يستضيف كورال "كنيسة سان جوزيف" للاحتفال بعيد الميلاد| فيديو

استديو برنامج صباح
استديو برنامج " صباح البلد "

استضاف برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي " أحمد حمدي " ، فريق كورال كنيسة " سان جوزيف " بوسط البلد ، والذي يرأسه " بطرس دانيال " .

وقدم الكورال فقرة متميزة  من أغاني وترانيم أعياد الميلاد بقيادة الأب " بطرس دانيال " .

وقال الأب " بطرس دانيال " ، مدير المركز الكاثوليكي للسينما  إن الكورال عمره 30 عاما وعاشره 25 عاما بفئاته المختلفة ، متابعا :" الكورال كله متطوعين وبنشوف ايه اللي بيسعد الناس "

ونفذت وزارة الداخلية استراتيجيتها القائمة على إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة إستعداداً لإستقبال إحتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.. فقد إضطلعت كافة مديريات الأمن بتفعيل الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الإحتفالات من خلال الإنتشار الأمنى المُكثف بكافة المحاور والميادين والمنشآت الهامة ودور العبادة ، للحفاظ على الأمن ، والتعامل الفورى والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الإحتفالات.

 

شملت الخطط الأمنية ، تكثيف التواجد الأمنى وتعيين الإرتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة ، وتسيير الأطواف الأمنية ، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية .. كما تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية ، فضلاً عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة فى عمليات الفحص والتأمين ، كما تم الإستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش مُحيط المنشآت وتمشيطها ، والتواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية .

صباح البلد بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي للسينما توك شو

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