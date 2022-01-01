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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباريات السبت

آرسنال يسعى لرد اعتباره أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي - آرسنال
مانشستر سيتي - آرسنال

يستضيف فريق آرسنال الذي يضم بين صفوفه محترفنا المصري محمد النني، نظيره مانشستر سيتي، اليوم، السبت،  ضمن الأسبوع رقم 21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر مانشستر سيتي، جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، بينما يتواجد آرسنال في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

وكانت انتهت مباراة الدور الأول بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 5-0، على ملعب “الاتحاد” معقل السيتي، ضمن الأسبوع الثالث.

وتنتظر أندية الدوري الإنجليزي، محاولة آرسنال لتعطيل قطار مانشستر سيتي والذي حقق الفوز في 10 مباريات متتالية بالبريميرليج، حيث تعود آخر هزيمة له ضد كريستال بالاس يوم 30 أكتوبر الماضي.

ولن يكون المدير الفني أرتيتا متواجدا على مقاعد البدلاء خلال المباراة التي يحل فيها فريقه الحالي ضيفا على فريقه السابق، بعدما ثبتت إصابته بفيروس كورونا الأربعاء الماضي.

وأرتيتا ليس الوحيد الذي سيتعين عليه دخول العزل حيث ثبتت إصابة عدد كبير من أعضاء الجهاز الفني.

ولم يتواجد ستيف راوند، أحد مساعدي أرتيتا، على دكة البدلاء في المباراة التي فاز فيها آرسنال على نوريتش سيتي (5-0) في "بوكسينج داي"، بينما يتعين على آخرين أن يبقوا بعيدين من ملعب التدريب.

وحاليا يقود ألبرت ستويفينبرج، أحد مساعدي أرتيتا، تدريبات الفريق، وسيقود الفريق في المباراة أمام مانشستر سيتي.

أرسنال محمد النني مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الدوري الانجليزي الممتاز

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