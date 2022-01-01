كبير أطباء الصدر بالصحة: الموجة الرابعة لـ كورونا تنحسر.. وأعداد الوفيات تقل | شاهد

عقب الدكتور رضا إبراهيم، كبير أطباء الصدر بوزارة الصحة، على التصريحات التي تتحدث عن بدء الموجة الخامسة من فيروس كورونا.

وقال الدكتور رضا إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "تن"، إن الموجة الرابعة تنحسر بشكل كبير جدا، وكذلك أعداد حالات الوفاة، وذلك نتيجة لأن الإصابات تصيب الجهاز التنفسي العلوي بشكل أكبر، إلى جانب انتشار اللقاحات بشكل كبير جدا على مستوى الجمهورية.

وشدد على ضرورة تلقي جرعتي لقاح فيروس كورونا، والحرص على تلقي الجرعة الثالثة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والفئات التي أوصت بها وزارة الصحة المصرية.

وأوضح أن الجرعة الثالثة التنشيطية ليست بالضرورة أن تكون من نفس نوع الجرعتين اللتين سبق وأن تلقاهما الشخص، وتابع: "تبين أن سينوفاك من اللقاحات الآمنة جدا من المضاعفات الجانبية مثل الجلطات، وهذا ليس موجودا في سيموفاك أبدا ويمنح الشخص مناعة تصل لـ 60%".

وأضاف أن الجرعة التنشيطية ستؤدي لرفع كفاءة الأجسام المضادة بالجسم، وستزيد من المستوى المناعي.

وفيما يتعلق بتوقعات الموجة الخامسة لفيروس كورونا، أوضح: "الإصابات قليلة في المجمل والحالات أقل حدة، وإن كانت الموجة الخامسة أو المتحور أوميكرون".