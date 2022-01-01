بـ125 معدة.. رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة يكشف استعدادات المحافظة للطقس السيء|فيديو

قال المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى ، إن الاستعداد لتداعيات الطقس السيئ يتم من خلال التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية .



وأضاف عادل حسن خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباتح الخير يامصر " والمُذاع على فضائية " الأولى المصرية" ، أنه عندما نتلقى تحذير من قبل هيئةالأرصاد نقوم باتباع خطة التمركز للمعدات في المناطق محل تجمع الأمطار ونحن على علم بها تبعًا لخبراتنا السابقة .



وتابع " حسن " ، أنه لدينا مايقرب من 125 معدة من بدلات وشفاطات نقوم بنشرها في الأماكن المتوقع أن تتجمع بها مياه الأمطار .



وأكمل ، أنه تم حل مشكلة طريق الاوتوستراد عند منطقة المنصة من خلال إنشاء نفق صرف صحي بقطر 1200 مم وبطول 3 كم والتي دائمًا ما تتجمع بها مياه الأمطار وتقوم بتعطيل الطريق وهذا ماكان يحدث على مدار العامين الماضيين .



واستطرد ، أنه تم التنسيق مع الهيئة الهندسية عند بناء المحاور الجديدة لعمل بلاعات أمطار لتفادي أي تجمع للمياه .





وأكد رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة ، أن حالة الطوارئ ستستمر حتى يوم الأحد وذلك تبعًا لتعليمات هيئة الأرصاد الجوية والتي تتوقع سقوط أمطار من خفيفة اليوم وسقوط أمطار متوسطة يوم الأحد .





