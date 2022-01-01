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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بـ125 معدة.. رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة يكشف استعدادات المحافظة للطقس السيء|فيديو

صدى البلد

قال المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى ، إن الاستعداد لتداعيات الطقس السيئ يتم من خلال التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية .
 

وأضاف عادل حسن خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباتح الخير يامصر " والمُذاع على فضائية " الأولى المصرية" ، أنه عندما نتلقى تحذير من قبل هيئةالأرصاد نقوم باتباع خطة التمركز للمعدات في المناطق محل تجمع الأمطار ونحن على علم بها تبعًا لخبراتنا السابقة .
 

وتابع " حسن " ، أنه لدينا مايقرب من 125 معدة من بدلات وشفاطات نقوم بنشرها في الأماكن المتوقع أن تتجمع بها مياه الأمطار .


وأكمل ، أنه تم حل مشكلة طريق الاوتوستراد عند منطقة المنصة  من خلال إنشاء نفق صرف صحي  بقطر 1200 مم وبطول 3 كم والتي دائمًا ما تتجمع بها مياه الأمطار وتقوم بتعطيل الطريق وهذا ماكان يحدث على مدار العامين الماضيين .
 

واستطرد ، أنه تم التنسيق مع الهيئة الهندسية عند بناء المحاور الجديدة لعمل بلاعات أمطار لتفادي أي  تجمع للمياه .

 

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة ، أن حالة الطوارئ ستستمر حتى يوم الأحد وذلك تبعًا لتعليمات هيئة الأرصاد الجوية والتي تتوقع سقوط أمطار من خفيفة اليوم وسقوط أمطار متوسطة يوم الأحد .
 


 

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