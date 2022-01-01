أزمة بين مرضى المخ والأعصاب لتعطل الخدمات العلاجية للتأمين الصحي بطنطا

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم، السبت، حالة من السخط والغضب الشديدين بين صفوف الرجال والنساء من المنتفعين بخدمات علاجية بالهيئة التأمين الصحي عقب تقدم رئيس قسم المخ والأعصاب بمستشفى التأمين الصحى باستقالته وغلق القسم التابع لهيئة التأمين الصحى بمحافظة الغربية، مما أدى إلى إيقاف مئات الحالات من العلاج والعمليات.

وجاء نص الاستقالة التى تقدم بها الدكتور أحمد مفرح سالمن أخصائي ورئيس قسم المخ والأعصاب، والذى أكد أن هذه الاستقالة ليست الأولى، ولكن سبقتها استقالة منذ حوالى ٣ سنوات نظرا للعراقيل التى تضعها مديرة المستشفى، والتى وضعت فى عهد الإدارة الحالية للمستشفى.

وكشف الطبيب المستقيل أن القسم كان يقوم بإجراء 24 حالة عمود فقرى شديدة الصعوبة شهريا، علاوة على علاج 100 حالة ألم وحقن الأعصاب وجذور الأعصاب شهريا ونقوم بتصفية قوائم الانتظار للبرنامج الرئاسى.

وقال إن جميع الإدارات السابقة للمستشفى كانت داعمة للقسم، ولكن الإدارة الحالية تضع العراقيل الواحدة تلو الأخرى لأسباب خاصة يعلمها جميع العاملين بالمستشفى، دون أدنى مراعاة لراحة المرضى، وبأسلوب يخلو تماما من أي مهنية أو خبرة فى إدارة المستشفى، وهذا ملحوظ لجميع العاملين بالمستشفى.

وأضاف الطبيب المستقيل أنه تم تقديم العشرات من المذكرات بهذه الوقائع على مدار سنوات، ولم يتم البت فيها بصورة جدية إلى الآن، وتابع: “سبق أن تقدمت باستقالتى منذ ما يقرب منذ 3 سنوات”.

وشدد على أن إدارة المستشفى استحدثت مؤخرا عددا من العراقيل، منها تقليل عدد الأسرة من ١٠ إلى 6 أسرة، وتقييد الأذونات للمرضى إلى 24 ساعة وتقليل زمن التلامس بين الحالة والتى تليها من حالات علاج الألم، والذى يعد الغرض منه التضييق على المرضى، علاوة على عدم اعتماد الاستثناء الخاص بتعدى الحد الأقصى من النوبتجيات كأخصائى مقيم رغم أنه كان معتمدا منذ عامين.

وأشار الطبيب إلى أن آلات جراحة المخ والأعصاب تمت سرقتها من القسم، الأمر الذى أدى إلى توقف العمليات الأسبوعين الماضيين.

جدير بالذكر أن الدكتور سيد جلال، مدير عام التأمين الصحى بمحافظة الغربية، يرفض التواصل مع الإعلاميين والصحفيين منذ توليه المنصب منذ حوالى شهرين.

IMG-20220101-WA0056

IMG-20220101-WA0053