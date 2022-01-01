إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بوصلة عز الدين بالإسماعيلية

أصيب ٣ أشخاص في تصادم سيارتين بوصلة عز الدين بمحافظة الإسماعيلية.

وكان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا يفيد تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ربع نقل بوصلة عز الدين أمام بوابة الاستثمار.

على الفور وجه الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين.

أسفر الحادث عن إصابة بسمة عصام عبد الرازق، ١٧ عام، عبد الحميد السيد، ٥٨ عاما، عصام الدين وهبة، ٥٠ عاما، تم نقلهم إلي مستشفى الجامعة لتلقي العلاج.

فيما وصل رجال أمن الإسماعيلية لمعاينة مكان الحادث، ومعرفة أسباب انقلاب السيارة، وحرر محضر بالواقعة، وعادت حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى.