بمناسبة يوم الاستقلال.. رسائل تهنئة من قادة الإمارات لرئيس مجلس السيادة السوداني

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات برقية تهنئة إلى الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في جمهورية السودان بمناسبة يوم الاستقلال لبلاده.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء جمهورية السودان .