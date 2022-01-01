متهم بجناية قتل.. سقوط هارب من أحكام غرامات بقيمة ٢٠ مليون جنيه

تمكن رجال المباحث من ضبط هارب بالقاهرة مطلوب التنفيذ عليه فى عدد من الأحكام القضائية وغرامة ٢٠ مليون جنيه، حيث تمت عملية الضبط باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة.

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا بمعلومات وتحريات مباحث قسم شرطة بولاق أبوالعلا بقيام محكوم عليه هارب، مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر، مطلوب التنفيذ عليه فى قضية " قتل" والمقضى فيها بالسجن ٥ سنوات وكذا عدد ١٩ حكم حبس فى قضايا "مبانى" بإجمالى غرامات مالية مستحقة بلغت ٢٠ مليون جنيه بالتردد على إحدى المناطق بدائرة القسم تم ضبطه.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها امام المقدم أحمد التحيوي رئيس مباحث بولاق أبو العلا ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.