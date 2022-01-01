برلماني يهنئ السيسي بالعام الجديد: نثق في أن يحمل إنجازات عديدة تحت قيادتكم

هنأ النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي بقدوم العام الميلادي الجديد، متمنيا له الصحة ودوام السعادة والتوفيق في مسئولياته الضخمة في قيادة الوطن لبر الأمان والتنمية والإصلاح والرخاء.

وتقدم الكمار في بيان له، اليوم السبت، بخالص التهاني بالعام الميلادي الجديد للشعب المصري العظيم، الذي يساند الدولة المصرية في إنجازاتها ويتحمل الكثير حتى يستطيع الوطن أن يقف على قدميه، معربا عن ثقته في أن يكون العام الجديد عام إنجازات غير مسبوقة للدولة المصرية، ومثلما كانت الأعوام السابقة، سواء في الاقتصاد أو في الوضع الصحي والتعليم.

ونوه النائب بالمبادرة العظيمة “حياة كريمة” وأسبوع الصعيد، الذي شهد افتتاح عشرات المشاريع، والمبادرة الرئاسية تجاه ذوي الهمم والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا أنها مشاريع طموحة وغير مسبوقة وتحقق حلم الوطن في غدٍ أفضل تحت قيادة الرئيس السيسي.

واختتم النائب مدحت الكمار بالقول، إن مؤشرات العام الجديد تؤكد أنه سيكون عام رخاء جديد على البلاد في عهد السيسي، مع تواصل المشروعات الضخمة وبما يدفع المصريين جميعًا للإحساس بثمار الإصلاح والتنمية في مختلف ربوع البلاد.