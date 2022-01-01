عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الساعة 12:35 .. مولد أول طفل مصري في 2022 | اعرف حكايته

مولود - ارشيفية
مولود - ارشيفية

مع بداية كل عام هناك اهتمام بالغ بالأرقام والأوائل ، ومن أبرز تلك المحاور ، تفاصيل أول مولود في العام الجديد 2022 . 

 حيث أكدت وزارة الصحة والسكان ، أن أول مولود في مصر حمل اسم “ مالك " ووالده حاصل علي دبلوم زراعة . 

معدل النمو في مصر 4 أضعاف الصين..القومي للسكان: تسجيل قرابة أربعة آلاف مولود يوميا

إزاي تعرف إن طفلك مولود بمرض وراثي؟.. مبادرة رئاسية لرعاية أطفال مصر.. فيديو

 اشارات وزارة الصحة والسكان ،  إلى أن الطفل من  إحدى قرى مركز أبو تشت ، التابع لمحافظة قنا . 

 وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، أن والدة الطفل جاءت إلي مستشفي  “ أبو تشت ”   في تمام الساعة  11:55  من مساء آخر ايام العام 2021 ،  وبعد  الإنتهاء من الإجراءت الطبية ، حانت لحظة الولادة في تمام الساعة 12:35ص أول أيام العام الجديد 2022 ,

 متابعة  سير العمل بخطة التأمين الطبي لاحتفالات أعياد الميلاد المجيد بجميع المحافظات

وكان وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة  قد عقد اجتماعاً عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" لمتابعة  سير العمل بخطة التأمين الطبي لاحتفالات أعياد الميلاد المجيد بجميع المحافظات
عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، منذ قليل عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع مديري مديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل ضمن خطة الوزارة للتأمين الطبي لاحتفالات أعياد الميلاد المجيد، وكذلك الاطمئنان على سير العمل بمستشفيات العزل.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطمأن على سير العمل بجميع المستشفيات وجاهزيتها ورفع درجة الاستعداد بها إلى الدرجة القصوى لاستقبال أي حالات طارئة، كما اطمأن على توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك التأكد من توافر الأطقم الطبية بمختلف التخصصات على مدار الـ 24 ساعة، فضلاً عن التنسيق بين مستشفيات وزارة الصحة والمجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية .

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير راجع تمركزات سيارات الإسعاف وفرق الانتشار السريع، حيث تشمل الخطة  3100 سيارة إسعاف مجهزة وموزعة بمحيط الكنائس، والأماكن العامة، وعلى الطرق السريعة، وأماكن التجمعات، بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهري،  مشيرًا إلى الربط والتنسيق المستمر بين هيئة الإسعاف المصرية ومديريات الشئون الصحية والمستشفيات  الجامعية لسرعة الاستجابة وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير راجع أيضًا أرصدة أكياس الدم والبلازما ببنوك الدم في جميع المحافظات، مؤكدًا توافر 23 ألفًا و831 كيس دم، و 118 ألفًا و977 كيس بلازما، فضلاً عن توافر مخزون استراتيجي بخدمات نقل الدم القومية.

وأكد أن الوزير تابع أيضًا سير العمل بمستشفيات الفرز والعزل التي تستقبل مرضى فيروس كورونا، كما اطلع على نسب إشغال الأسرة بالمستشفيات سواء الداخلي أو الرعاية المركزة، وكذلك نسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك الأكسجين الطبي بالمستشفيات.

ونوه "عبدالغفار" إلى عقد غرفة الأزمات والطوارىء المركزية بوزارة الصحة والسكان على مدار الـ 24 ساعة لمتابعة خطة التأمين الطبي باحتفالات عيد الميلاد المجيد، والتي يتم ربطها بغرف العمليات الفرعية بمديريات الصحة بالمحافظات،  والمستشفيات الجامعية وإصدار تقارير دورية بمستجدات الأوضاع.

 

الصحة المستشفى دبلوم الإجراءت الطبية كونفرانس التعليم العالي

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يوجه بإعداد قاعدة بيانات شاملة بأعداد ذوي الإعاقة الحركية

الرئيس السيسي يوجه بإنشاء منظومة متكاملة للأطراف الصناعية في مصر تتضمن توطين التصنيع

اليابان تعتزم تطوير لقاح يوفر المناعة ضد كورونا مدى الحياة

الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لإنشاء مجمع صناعي للأجهزة التعويضية

صادرات الأدوات الصحية تنمو 31%.. وألمانيا أكبر الأسواق المستوردة

مش هناخد دية..انهيار أهالي ضحايا طلاب الشيخ زايد خلال محاكمة كريم الهواري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

الثانية في 8 شهور|الأطباء تنفي وفاة مجدي يعقوب|معلومات لا تعرفها عن السير

فيفا يحسم الجدل بشأن تأجيل كأس العالم للأندية

ده أحلى رئيس في العالم.. هدية السيسي للمصريين في رأس السنة |شاهد

إسماعيل بلانكو يفجر مفاجأة بشأن جذوره المصرية.. ويكشف موقفه من تمثيل الفراعنة في مونديال 2022 |حوار

تخفيضات تصل لـ 75%| 10 حوافز لأصحاب المعاشات مع بداية 2022

وفاة أول معيد بكلية حقوق الزقازيق من مرضى ضمور العضلات

عملية جراحية.. مي عز الدين تعاني من هذا المرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلة رأس السنة.. رامي عياش يتألق في حفل العين السخنة

بحبك يا صحبي .. أحمد سعد يتألق في رأس السنة بحفل السخنة

نانسي عجرم تتألق في أول ليلة رأس سنة بمدينة الجلالة بحضور كامل العدد

نشرة المنوعات| ولادة ماعز بوجه إنسان.. حراس ملكة بريطانيا يدهسون طفلا.. وحبس امرأة في حمام طائرة لمدة 5 ساعات

فيديو

عندي عفاريت.. تصريحات غريبة من شيرين في أول ظهور بعد الانفصال

ادعولي ربنا يفرجها عليا.. عبد المجيد عبدالله يفاجئ جمهوره بإصابته بمرض المانير

فيديوجراف .. ممنوع دخول المرحاض ليلا .. أغرب القوانين حول العالم

لابس عفريته..سميرة محسن : وجهت أحمد حلمى للتمثيل والصالة كانت مفرقعة ضحك بسببه Iفيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ