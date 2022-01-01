ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر بحملة تموينية فى القليوبية

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع لضبط حركة تداول السلع والقضاء على جميع صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، خاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد عبد العليم، رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على جميع صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

وأسفرت الحملة عن ضبط 40 شيكارة سميد محلى، زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلو جراما، بإجمال وزن 2 طن سميد محلى مجهول المصدر وبدون فواتير وبه تغير بالخواص الطبيعية.

كما تم ضبط 20 شيكارة دقيق فاخر زنة الواحدة 50 كيلو جراما بإجمالى وزن طن دقيق فاخر مجهول المصدر وبه تغير بالخواص الطبيعية، وبدون فواتير، بمصنع مواد غذائية، بدون سجل صناعى من الجهات الرقابية، بالمنطقة الصناعية الامتداد الغربى دائرة قسم شرطة العبور.

كما تم ضبط 50 صفيحة سمن بلدى زنة الواحدة 20 كيلو جراما، بإجمالى وزن طن سمن بلدى مجهول المصدر وبدون فواتير وبه تغير بالخواص الطبيعية، بمصنع حلويات شرقية، بدون سجل صناعى دائرة قسم شرطة العبور، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.