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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

القابضة للمياه: حصول محطة المنشية 1 على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM

صدى البلد

أعلن المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن حصول محطة مياه المنشية (١) على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، والتى تعد إحدى أهم الشهادات الدولية فى مجال تشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

وقال المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إن محطة مياه المنشية (1) تعد من أقدم المحطات فى مصر، والتى تصل قدرتها التصميمية إلى 380 ألف م3/اليوم، وهى محطة مياه سطحية بدأت إنتاجها عام 1976 وبكمية 100 ألف م3/اليوم، وتوالت بعد ذلك أعمال التوسعات لزيادة الطاقة التصميمية للمحطة لمواكبة الاحتياجات المائية المتزايدة بغرب الإسكندرية.

وأضاف أن مأخذ المحطة يقع على ترعة مياه الشرب وتقوم المحطة برفع المياه العكرة لمحطات شرقى وفرن الجراية والنزهة حسب متطلبات التشغيل عن طريق عنبر طلمبات داخل المحطة، وتقع المحطة على الطريق السريع – محرم بك على مساحة حوالى 16 فدانا.

وأوضح أن المحطة تغذى مساحة ما يقرب من 152 كم2 ممثلة فى حى العجمى وأجزاء من حى “شرق – وسط - الجمرك – غرب – العامرية أول – برج العرب” لتخدم ما يقرب من مليون نسمة.

ولفت إلى أن نسبة الفاقد فى المياه بالمحطة حوالى 4.5%، ويبلغ عدد الروافع التابعة للمحطة 4 روافع “الدخيلة – المكس – المفروزه (القبارى) – أبو يوسف”.

وأشار إلى أن محطة المنشية (1) هى آخر محطة من المحطات العشرة التابعة لشركة مياه الإسكندرية التى تحصل على هذه الشهادة، وبهذا تكون شركة مياه الشرب بالإسكندرية هى الشركة الأولى على مستوى الجمهورية من بين 25 شركة فى تأهيل جميع محطاتها.

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