رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: إجراءات لوقف الخسائر بالمؤسسات القومية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بتقديم التهنئة للمهندس عبد الصادق الشوربجي، ولجموع الصحفيين بمناسبة العام الميلادى الجديد، متمنياً أن يشهد هذا العام المزيد من التقدم والازدهار لمؤسساتنا الصحفية العريقة.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء، على دور الصحافة المحورى فى نشر الوعى والثقافة بين ابناء الشعب المصرى، من خلال اتاحة ونشر الحقائق وتوضيح الرؤى، وكذا دحض الشائعات، ونقل صورة حقيقية لما يتم تنفيذه على أرض الواقع من مشروعات تنموية وخدمية، هذا فضلاً عن دورها فى نقل نبض الشعب وجماهير القراء للمسؤولين، عبر مقالات وآراء كتابنا وصحفيينا الكبار.

من جانبه، نقل رئيس الهيئة الوطنية للصحافة تهنئة جموع الصحفيين للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، مشيراً إلى تقدير جموع الصحفيين لكافة الجهود المبذولة من قبل الرئيس السيسي، لدعمهم، ودعم تطوير المؤسسات الصحفية القومية.

وخلال اللقاء، استعرض المهندس عبد الصادق الشوربجي الموقف المالى للمؤسسات الصحفية القومية، والجهود المبذولة لضبط الانفاق وحوكمة الإجراءات، سعياً لتخفيض الخسائر رغم وجود العديد من التحديات، وعلى رأسها ما يتعلق بجائحة فيروس كورونا وتداعياتها.

وتناول المهندس عبد الصادق الشوربجي جهود تطوير المحتوى الصحفى، فى الصحف القومية، وكذا تطوير مواقعها الإلكترونية، مشيراً فى هذا الصدد إلى أنه تم تشكيل لجنة لدعم المحتوى الصحفى فى الصحف القومية، تضم عدداً من رموز المهنة، لتمد هذه الصحف بمعلومات وإحصاءات موثقة، خاصة عن المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة، والتى من أهمها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أنه يتم العمل على زيادة الموارد الاستثمارية للمؤسسات الصحفية القومية، وذلك بهدف تحقيق ما نصبو إليه من تنفيذ برامج التدريب والميكنة، ومواكبة أحدث ما وصل إليه العالم فى الصحافة الورقية، منوهاً إلى الجهود المبذولة فيما يتعلق بالاهتمام بالأصول الثابتة المملوكة للمؤسسات الصحفية القومية، والعمل على تعظيم الاستفادة منها.



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