عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: إجراءات لوقف الخسائر بالمؤسسات القومية

صدى البلد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بتقديم التهنئة للمهندس عبد الصادق الشوربجي، ولجموع الصحفيين بمناسبة العام الميلادى الجديد، متمنياً أن يشهد هذا العام المزيد من التقدم والازدهار لمؤسساتنا الصحفية العريقة.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء، على دور الصحافة المحورى فى نشر الوعى والثقافة بين ابناء الشعب المصرى، من خلال اتاحة ونشر الحقائق وتوضيح الرؤى، وكذا دحض الشائعات، ونقل صورة حقيقية لما يتم تنفيذه على أرض الواقع من مشروعات تنموية وخدمية، هذا فضلاً عن دورها فى نقل نبض الشعب وجماهير القراء للمسؤولين، عبر مقالات وآراء كتابنا وصحفيينا الكبار.    

من جانبه، نقل رئيس الهيئة الوطنية للصحافة تهنئة جموع الصحفيين للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، مشيراً إلى تقدير جموع الصحفيين لكافة الجهود المبذولة من قبل الرئيس السيسي، لدعمهم، ودعم تطوير المؤسسات الصحفية القومية.

وخلال اللقاء، استعرض المهندس عبد الصادق الشوربجي الموقف المالى للمؤسسات الصحفية القومية، والجهود المبذولة لضبط الانفاق وحوكمة الإجراءات، سعياً لتخفيض الخسائر رغم وجود العديد من التحديات، وعلى رأسها ما يتعلق بجائحة فيروس كورونا وتداعياتها.

وتناول المهندس عبد الصادق الشوربجي جهود تطوير المحتوى الصحفى، فى الصحف القومية، وكذا تطوير مواقعها الإلكترونية، مشيراً فى هذا الصدد إلى أنه تم تشكيل لجنة لدعم المحتوى الصحفى فى الصحف القومية، تضم عدداً من رموز المهنة، لتمد هذه الصحف بمعلومات وإحصاءات موثقة، خاصة عن المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة، والتى من أهمها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أنه يتم العمل على زيادة الموارد الاستثمارية للمؤسسات الصحفية القومية، وذلك بهدف تحقيق ما نصبو إليه من تنفيذ برامج التدريب والميكنة، ومواكبة أحدث ما وصل إليه العالم فى الصحافة الورقية، منوهاً إلى الجهود المبذولة فيما يتعلق بالاهتمام بالأصول الثابتة المملوكة للمؤسسات الصحفية القومية، والعمل على تعظيم الاستفادة منها.
 

9dd7a1df-41c5-4979-baf4-b2103d00e281
9dd7a1df-41c5-4979-baf4-b2103d00e281
d198f9b4-8ff5-43d2-b974-7baf3d8464cc
d198f9b4-8ff5-43d2-b974-7baf3d8464cc
5d82e96a-eb42-4c05-87b4-35cd30ddeb7d
5d82e96a-eb42-4c05-87b4-35cd30ddeb7d

ترشيحاتنا

12 قتيلا و13 مصابا بتدافع على ضريح ديني في الهند

المتحدث العسكري: ٢٩ تدريب داخلي للقوات المسلحة مع دول العالم في ٢٠٢١

البحرين تجيز استخدام دواء فايزر ضد كورونا

مصدر بالسكة الحديد يكشف سبب اجتماع وزير النقل بقيادات الهيئة غدًا| خاص

سجل 99 هدفا وصنع 28 خلال أكثر من 300 مباراة.. أرقام كوكا في أوروبا بعد خناقته مع ميدو

سخط في بريطانيا جراء منح توني بلير وسام ملكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

فيفا يحسم الجدل بشأن تأجيل كأس العالم للأندية

إنجاز جديد.. محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي2021

الثانية في 8 شهور|الأطباء تنفي وفاة مجدي يعقوب|معلومات لا تعرفها عن السير

سورة من 19 آية تساعد على الحفظ وتقوي الذاكرة.. احرص على قراءتها

ده أحلى رئيس في العالم.. هدية السيسي للمصريين في رأس السنة |شاهد

ليفربول يكشف لـ صدى البلد حقيقة إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

قرار عاجل من الفيفا بعد انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم تكن مرتبطة بالمسيحية.. تعرف على أصل شجرة الكريسماس

أحمد سعد ورامي عياش يشعلان أضخم حفلات رأس السنة في الجلالة... شاهد

ليلة رأس السنة.. رامي عياش يتألق في حفل العين السخنة

بحبك يا صحبي .. أحمد سعد يتألق في رأس السنة بحفل السخنة

فيديو

قلد صوت سوسن بدر .. حوار كوميدي مع تامر حسني

عدم استقرار وأمطار.. الأرصاد تحذر المواطنين بتلك المناطق

فيا عيوب كتير.. أنغام تتحدث عن أبنائها وأمنية تتمنى تحقيقها.. فيديوجراف

عندي عفاريت.. تصريحات غريبة من شيرين في أول ظهور بعد الانفصال

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

لحظة صدق.. أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

اﻟﻤﺰﻳﺪ