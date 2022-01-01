أخبار التعليم.. تجهيز البنية التكنولوجية لـ2487 مدرسة ثانوي وتركيب 1841 كاميرا مراقبة.. ومسرح «بنات عين شمس» جاهز للتشغيل

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزاً لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تجهيز البنية التكنولوجية لـ2487 مدرسة ثانوي وتركيب 1841 كاميرا مراقبة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك العديد من الانجازات التي تمت في ملف ادخال التكنولوجيا في التعليم المصري خلال عام 2021 .

نشر 114 بحثا وتطوير وحدة المناظير.. حصاد معهد تيودور بلهارس خلال 2021



استعرض د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا قدمته د.وفاء قنديل رئيس المعهد حول حصاد الأنشطة العلمية والبحثية للمعهد خلال العام 2021.

الأكاديمية الوطنية للتدريب تحصل علي الاعتماد من المجلس الأمريكي للتعليم المستمر

حصلت الأكاديمية الوطنية للتدريب على الاعتماد من مجلس اعتماد التعليم المستمر والتدريب الأمريكي ACCET بعد أن تم اختصار المدة المتعارف عليها للحصول على الاعتماد من ٤أو ٥ سنوات إلى عامين فقط، وذلك بعد مراحل مختلفة استغرقت عامين من العمل المتواصل والممتد .

منها إحضار شهادة تطعيم كورونا.. حقوق عين شمس تعلن تعليمات مهمة يجب اتباعها أثناء الامتحانات



اعتمد الدكتور محمد الصافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس جدول تخلفات دور يناير ٢٠٢٢ الشعبة العربي ( انتظام وانتساب )



6 معلومات لا تعرفها عن المعمل المرجعي للفيروسات والإنتاج المبدئي للقاحات بجامعة القاهرة



تسعى جامعة القاهرة دائما إلى التطوير لمواكبة سوق العصر ، والتفكير خارج الصندوق حتى تصبح جامعة القاهرة واحدة من أهم الجامعات المصرية و العالمية أيضا .

بمساحة 640 مترا.. عميدة الكلية: مسرح «بنات عين شمس» جاهز للتشغيل



أكدت الدكتورة أميرة يوسف، عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، أن المسرح الجديد تم تجديده وفق أحدث الأنظمة العالمية وبيوت خبرة متخصصة من خلال استشاريين وأساتذة كلية الهندسة بالجامعة.

جامعة الوادى الجديد: دورات تدريبية لتحسين الإنتاجية الزراعية والحفاظ على التنوع البيولوجي

نظمت جامعة الوادي الجديد سلسلة من الدورات التدريبية في مجال ترشيد مياة الري وتحسين الإنتاجية الزراعية والحفاظ على التنوع البيولوجي لمزارعي الخارجة وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بترشيد مياة الري وتحسين الممارسات الزراعية، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد.