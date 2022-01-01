تعيين وزيرين لـ الداخلية والأوقاف في الحكومة الفلسطينية

أعلنت الحكومة الفلسطينية، السبت، تعديلا وزاريا محدودا على الحكومة برئاسة محمد اشتية.

وقال إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، في تغريدة على "تويتر"، إنه: "من المقرر أن يؤدي اللواء زياد هب الريح، والشيخ حاتم البكري مساء اليوم السبت اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس كوزيرين للداخلية والأوقاف".

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار تعديل وزاري محدود على حكومة الدكتور محمد اشتية، لملء مقعدي الداخلية والأوقاف اللذين تولى إدارتهما منذ تكليفه بتشكيل الحكومة عام 2019".

ويشغل اللواء هب الريح منصب رئيس جهاز الأمن الوقائي بالضفة الغربية ويعتبر من قادرة حركة "فتح".

أما الشيخ حاتم البكري فهو رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية في الخليل وعضو الهيئة الإسلامية العليا.

وكان قد جرى الحديث عن إدخال هب الريح والبكري إلى دولاب الحكومة منذ عدة أشهر ، لكن جرى تأجيل الإعلان الرسمي أكثر من مرة.

وإضافة إلى منصبه في رئاسة الحكومة كان محمد اشتيه يتولى حقيبتي الأوقاف والداخلية.

وبسبب غياب المجلس التشريعي الفلسطينية فإن تعيين الحكومات والوزراء يتم بمراسيم رئاسية.