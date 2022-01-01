4 رسائل مهمة وعاجلة |كواليس لقاء رئيس الوزراء والهيئة الوطنية للصحافة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءً هاما مع المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة والدور المطلوب من الصحافة لنشر الوعي حول ما يتم تنفيذه على أرض الواقع من مشروعات تنموية وخدمية.

جانب من اللقاء

تهنئة رئيس الوزراء للصحفيين

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اللقاء، بتقديم التهنئة للمهندس عبد الصادق الشوربجي، ولجموع الصحفيين بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنياً أن يشهد هذا العام المزيد من التقدم والازدهار لـ مؤسساتنا الصحفية العريقة.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء على دور الصحافة المحوري في:

نشر الوعي والثقافة بين أبناء الشعب، من خلال إتاحة ونشر الحقائق وتوضيح الرؤى.

كذا دحض الشائعات.

نقل صورة حقيقية لما يتم تنفيذه على أرض الواقع من مشروعات تنموية وخدمية.

نقل نبض الشعب وجماهير القراء للمسؤولين، عبر مقالات وآراء كتابنا وصحفيينا الكبار.

جانب من اللقاء

تقدير الصحفيين للجهود المبذولة

من جانبه، نقل رئيس الهيئة الوطنية للصحافة تهنئة جموع الصحفيين للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، مشيراً إلى تقدير جموع الصحفيين لكافة الجهود المبذولة من قبل الرئيس السيسي، لدعمهم، ودعم تطوير المؤسسات الصحفية القومية.

واستعرض المهندس عبد الصادق الشوربجي، أمام رئيس الوزراء، الموقف المالي للمؤسسات الصحفية القومية، والجهود المبذولة لضبط الانفاق وحوكمة الإجراءات، سعياً لتخفيض الخسائر رغم وجود العديد من التحديات، وعلى رأسها ما يتعلق بجائحة فيروس كورونا وتداعياتها.

جانب من اللقاء

جهود تطوير المحتوى الصحفي

وتناول المهندس عبد الصادق الشوربجي جهود تطوير المحتوى الصحفي، في الصحف القومية، وكذا تطوير مواقعها الإلكترونية، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه تم تشكيل لجنة لدعم المحتوى الصحفي في الصحف القومية، تضم عدداً من رموز المهنة، لتمد هذه الصحف بمعلومات وإحصاءات موثقة، خاصة عن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، والتي من أهمها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ولفت رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه يتم العمل على زيادة الموارد الاستثمارية للمؤسسات الصحفية القومية، وذلك بهدف تحقيق ما نصبو إليه من تنفيذ برامج التدريب والميكنة، ومواكبة أحدث ما وصل إليه العالم فى الصحافة الورقية، منوهاً إلى الجهود المبذولة فيما يتعلق بالاهتمام بالأصول الثابتة المملوكة للمؤسسات الصحفية القومية، والعمل على تعظيم الاستفادة منها.