برلمانى: السوق العقارى فى مصر يحتاج إلى تشريعات جديدة

قال النائب محمد الحصى ، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن السوق العقارى فى مصر يحتاج إلى تشريعات جديدة لضبط آليات التعامل فى السوق العقارى.

وأكد الحصى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قانون المطورين العقاريين سيكون من أهم القوانين التى يجب أن يصدرها مجلس النواب ، والذى يساعد فى الحفاظ على حقوق صاحب العقار والمطور العقارى والدولة.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، بعد الاستماع لعدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة لوزير التربية والتعليم.

ويعاود المجلس، عقد جلساته العامة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 يناير 2022.

وقرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة كافة الأدوات الرقابية التي ناقشتها الجلسة ، والموجهة لوزير التربية والتعليم، وكذلك ردود طارق شوقي عليها، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.