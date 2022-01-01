تداول 1344 طن بضائع و535 شاحنة و22 سيارة بموانيء البحر الأحمر

شهدت مواني البحر الأحمر تداول 1344 طن بضائع عامة ومتنوعة و535 شاحنة و22 سيارة ملاكي .



وشملت حركة الصادرات 829 طن بضائع عامة و233 شاحنة و 4 ملاكي ، فيما شملت حركة الواردات 515 طن بضائع عامة و302 شاحنة و18 ملاكي ويتواجد 13 سفنية علي أرصفة الموانئ .



واستقبل ميناء سفاجا السفينة أمل بحمولة 95 شاحنة و3 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 98 شاحنة و 14 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 67 شاحنة والسفينة MARINA L قادمة من بورسودان فارغة لشحن فوسفات وتمت مغادرة السفينة الحرية بحمولة 77 شاحنة و 2 ملاكي و السفينة دليلة بحمولة 114 شاحنة .

واستقبل ميناء نويبع السفينة سيناء وغادرت مرة اخرى وتم استقبال 42 شاحنة بحمولة 437 طن و 78 طن ترانزيت الي ليبيا و1 ملاكي وتصدير 42 شاحنة بحمولة 829 طن و 2 ملاكي .