لا يبحث عن حلول للمشاكل.. أستاذ فقه: الإنسان السلبي يحتاج مساعدة غيره

كشف هاني تمام أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، صفات الإنسان السلبي, وأسباب ظهوره في المجتمع، قائلا: الشخص السلبي يحتاج إلى شخص غيره كي يساعده".

وقال هاني تمام في حواره مع الإعلامية منال سلامة في برنامج" حلو الكلام"، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن الإنسان السلبي يقف عند المشكلة، ولا يبحث عن حل لها، ولكن الشخص الإيجابي يبحث عن حلول كثيرة.

ولفت هاني تمام إلى أن: "عدم الثقة في الله وفي النفس؛ من أسباب وجود الإنسان السلبي في المجتمع".

واكمل هاني تمام :" الإنسان السلبي يذكر الكثير من الأعذار، ولكن الشخص الإيجابي لا تنتهي أفكاره للتوصل إلى حلول ".

وتابع هاني تمام : إيجابية الإنسان تعني التفاعل مع الاخرين والاهتمام بشؤون الغير، والسلبية تعني عدم الاهتمام واللامبالاة والانغلاق والكسل والاهتمام بالأمور الشخصية فقط دون الاهتمام بالغير.