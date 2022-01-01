عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رونالدو: لست سعيدا بما حققناه مع مانشستر يونايتد

كرستيانو رونالدو
كرستيانو رونالدو رفقة فرنانديس

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد عن عدم رضاه عن أداء الشياطين الحمر في الوقت الحالي. 

ونشر البرتغالي الدولي على انستجرام بمناسبة العام الجديد صورة له ولعائلته، وكتب:" لست سعيدا بما حققناه مع مانشستر يونايتد، لا أحد منا سعيد أنا متأكد من هذا".

وقال رونالدو:" نعرف أن علينا أن نعمل بجدية أكثر وأن نلعب بشكل أفضل وأن نقدم أكثر مما نفعله حاليا".

بمشاركة النني.. مانشستر سيتي ينتزع فوزا قاتلا من آرسنال في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي.. محرز يسجل هدف التعادل لـ مانشستر سيتي في شباك آرسنال

ترتيب اليونايتد في الدوري 

ويحتل يونايتد يحتل حاليا المركز السادس في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، لكنه خاض مباريات أقل من تلك التي خاضتها الفرق الخمسة الأولى.

وكانت قد كشفت صحيفة جارديان الإنجليزية، قائمة أفضل 100 لاعب في عام 2021 وذلك وفق استفتاء أجرته الصحيفة الفترة الماضية .

وحصد محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، المركز الثالث خلف المتصدر البولندي ليفاندوفسكي لاعب فريق بايرن ميونخ ، وميسي لاعب باريس سان جيرمان صاحب المركز الثاني .

وكتبت الصحيفة: “روبرت ليفاندوفسكي هو الفائز للسنة الثانية على التوالي مع انتقال محمد صلاح إلى المراكز الثلاثة الأولى للمرة الأولى، وتفوق محمد صلاح على كلا من مبابي وهالاند وكريم بنزيما وكريستيانو رونالدو”.

رونالدو كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد انستجرام الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

مصدر بالسكة الحديد يكشف سبب اجتماع وزير النقل بقيادات الهيئة غدًا| خاص

سجل 99 هدفا وصنع 28 خلال أكثر من 300 مباراة.. أرقام كوكا في أوروبا بعد خناقته مع ميدو

سخط في بريطانيا جراء منح توني بلير وسام ملكي

إن شا الله ترميها.. مبروك عطية يرد على سائل يريد قطع الفلوس عن أمه.. فيديو

سيدة ملكية.. الملكة إليزابيث تمنح كاميلا زوجة الأمير تشارلز وساما رفيعا

خلي بالك.. هذه الأفعال تجعلك مستقيلاً من العمل بغير إرادتك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

إنجاز جديد.. محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي2021

فيفا يحسم الجدل بشأن تأجيل كأس العالم للأندية

الثانية في 8 شهور|الأطباء تنفي وفاة مجدي يعقوب|معلومات لا تعرفها عن السير

سورة من 19 آية تساعد على الحفظ وتقوي الذاكرة.. احرص على قراءتها

ده أحلى رئيس في العالم.. هدية السيسي للمصريين في رأس السنة |شاهد

ليفربول يكشف لـ صدى البلد حقيقة إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

قرار عاجل من الفيفا بعد انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم تكن مرتبطة بالمسيحية.. تعرف على أصل شجرة الكريسماس

أحمد سعد ورامي عياش يشعلان أضخم حفلات رأس السنة في الجلالة... شاهد

ليلة رأس السنة.. رامي عياش يتألق في حفل العين السخنة

بحبك يا صحبي .. أحمد سعد يتألق في رأس السنة بحفل السخنة

فيديو

قلد صوت سوسن بدر .. حوار كوميدي مع تامر حسني

عدم استقرار وأمطار.. الأرصاد تحذر المواطنين بتلك المناطق

فيا عيوب كتير.. أنغام تتحدث عن أبنائها وأمنية تتمنى تحقيقها.. فيديوجراف

عندي عفاريت.. تصريحات غريبة من شيرين في أول ظهور بعد الانفصال

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

لحظة صدق.. أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

اﻟﻤﺰﻳﺪ