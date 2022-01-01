رونالدو: لست سعيدا بما حققناه مع مانشستر يونايتد

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد عن عدم رضاه عن أداء الشياطين الحمر في الوقت الحالي.

ونشر البرتغالي الدولي على انستجرام بمناسبة العام الجديد صورة له ولعائلته، وكتب:" لست سعيدا بما حققناه مع مانشستر يونايتد، لا أحد منا سعيد أنا متأكد من هذا".

وقال رونالدو:" نعرف أن علينا أن نعمل بجدية أكثر وأن نلعب بشكل أفضل وأن نقدم أكثر مما نفعله حاليا".

ترتيب اليونايتد في الدوري

ويحتل يونايتد يحتل حاليا المركز السادس في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، لكنه خاض مباريات أقل من تلك التي خاضتها الفرق الخمسة الأولى.

وكانت قد كشفت صحيفة جارديان الإنجليزية، قائمة أفضل 100 لاعب في عام 2021 وذلك وفق استفتاء أجرته الصحيفة الفترة الماضية .

وحصد محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، المركز الثالث خلف المتصدر البولندي ليفاندوفسكي لاعب فريق بايرن ميونخ ، وميسي لاعب باريس سان جيرمان صاحب المركز الثاني .

وكتبت الصحيفة: “روبرت ليفاندوفسكي هو الفائز للسنة الثانية على التوالي مع انتقال محمد صلاح إلى المراكز الثلاثة الأولى للمرة الأولى، وتفوق محمد صلاح على كلا من مبابي وهالاند وكريم بنزيما وكريستيانو رونالدو”.