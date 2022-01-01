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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سِجل رائع في التهديف.. "كاف" يتغزل في حسام حسن بعد 16 عاما من أمم إفريقيا

حسام حسن
حسام حسن

ألقي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الضوء على هدف حسام حسن لاعب المنتخب الوطني السابق الذي أحرزه في شباك منتخب الكونغو الديمقراطية، ضمن لقاءات دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر عام 2006.

 

وكان آخر أهداف العميد حسام حسن الدولية مع منتخب مصر، الذي أحرزه في عمر 39 عاما و5 أشهر ليصبح أكبر لاعب يسجل في تاريخ العرس الأفريقي.

 

ويعد حسام حسن، اللاعب الوحيد الذي شارك في بطولتين لمنتخبات أفريقيا الفارق الزمني بينهما 20 عاما.

 

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف”، عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور “إنستجرام"، هدف حسام حسن فى الكونغو معلقا: "التحكم والتهديف.. من خلال التسجيل ضد الكونغو الديمقراطية في 2006.. اختتم حسام حسن سجله الرائع في التهديف مع مصر في أمم أفريقيا".

 

 

اقرأ أيضا.. إدارة المنتخب تعد تقريرا مفصلا عن الأوضاع في جاروا وياوندي

 

قدم محمد صلاح المدير الإداري للمنتخب الوطني تقريرًا مفصلا لوائل جمعة مدير المنتخب الوطني عن الأوضاع في مدينة جاروا الكاميرونية التي سيتوجه إليها الفريق يوم الجمعة المقبل لآداء مباراتي نيجيريا وغينيا بيساو يومي 11 و15 يناير الحالي ضمن المجموعة الرابعة لنهائيات الأمم الأفريقية بالإضافة إلى الاحتياجات الخاصة بالبعثة هناك وفي مدينة ياوندي التي سينتقل إليها المنتخب لأداء مباراته الأخيرة في الدور الأول أمام السودان يوم 19 يناير الجاري.


وكان المدير الإداري قد عاد من الكاميرون فجر اليوم بعد زيارة استغرقت أربعة أيام تفقد خلالها مقر إقامة البعثة في كل من مدينتي جاروا وياوندي ووقف عند الاحتياجات الطبية والغذائية التي ستصطحبها البعثة في رحلتها إلى هناك.


من جانبه عرض وائل جمعة مدير المنتخب تفاصيل احتياجات البعثة على أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الذي وجه بسرعة توفير كافة الاحتياجات بالإضافة إلى الموافقة على توجه عدد من أعضاء الجهاز الإداري للمنتخب إلى هناك قبل البعثة ليكونوا في استقبالها لدى وصولها يوم الجمعة المقبل.

 

حسام حسن الاتحاد الافريقي محمد صلاح منتخب مصر كأس الأمم الافريقية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المنتخب الوطني السودان

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