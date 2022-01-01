لأصحاب البطاقات التموينية.. تحذير من خطوة تتكرر يوميا تعرضك لسحبها

يعتبر الدعم التمويني من السلع الغذائية أهم ما يشغل المواطنين لا سيما من هم من طبقة محدودي الدخل، تلك الفئة التي تحظي بإهتمام ورعاية بالغة من الرئيس السيسي وذلك بإعتبارهم ضمن الشرائح الأكثر إحتياجا لهذا الدعم، ولهذا تُمنح البطاقة التموينية للأولي بالرعاية وأهم ما يميزها هو إضافة سلعة الخبز عليها لتخفيف الأعباء المادية عن كاهل هؤلاء الأسر.

ووفقا لنظم وشروط معينة تم تحديد حصة كل فرد من الخبز بطاقته، وفي الأونة الأخيرة إنتشرت ظاهرة ترك هذه البطاقات لدي المخبز أو ( البقال) القائم بصرف الدعم مما تيح له فرصة التلاعب في هذا الدعم بشكل غير قانوني يمس قوت هذه الأسر من الغذاء في سبيل تحقيق تربح غير مشروع دون النظر إلي أي اعتبارات دينية أو أخلاقية أو قانونية.

ضبط مخبز يجمع البطاقات لبيعها في السوق السوداء

و تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مخبز بلدى كائن بدائرة قسم شرطة حلوان) لقيامه بتجميع البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين وإستخدامها فى الإستيلاء على الحصص التموينية ونقاط الخبز المدعم بإستخدام ماكينة الصرف الخاصة بالمخبز محل عمله وكذا تجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء ، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بحوزته على (عدد 191 بطاقة تموينية- 200 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم).

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تحذير وزارة التموين

وفي نوفمبر 2021 نشرت الجريدة الرسمية قراراً وزارياً لوزير التموين والتجارة الداخلية، والذى يحظر على البدالين التموينيين أو المخابز البلدية أو المتعاملين مع البطاقات التموينية الذكية تجميع البطاقات الذكية والأرقام السرية الخاصة بالمواطنين لصرف السلع الغذائية الخاصة بتلك البطاقات بمعرفتهم.

ولا يجوز لأصحاب البطاقات التموينية الذكية ترك هذه البطاقات أو الأرقام السرية لدى البدالين التموينيين لأي سبب من الأسباب

وتضمن القرار أنه في حالة وجود أي بطاقة تموين لدى بدال أو مخبز، سيتم تنفيذ العقوبات الواردة بالقرار الوزاري رقم 183 لسنة 2017 بالنسبة للبدال، والتوجيه الوزاري رقم 20 لسنة 2017 بالنسبة للمخابز البلدية، والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

مع توجيه إنذار نهائي له، وفي حالة التكرار، يتم سحب الترخيص نهائيا كما يتم إنذار المواطن صاحب البطاقة التموينية التي يتم ضبطها لدى البدال أو المخبز بإلغاء البطاقة، وفي حالة التكرار، يسقط حق صاحب البطاقة أو أحد الأفراد المستفيدين منها، المطالبة بإعادة تشغيل البطاقة مرة أخرى، حيث يتم إيقافها نهائيًا

عقوبات المخالفة بالقانون

ومن ناحية أخري نصت مادة (3 مكررًا "ب"): من القانون رقم 15 لسنة 2019 بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين علي انه :

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:

1 - اشترى لغير استعماله الشخصى ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليًا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

2 - أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند (1) والمعدة للبيع عن التداول، أو لم يطرحها للبيع، أو امتنع عن بيعها، أو علق بيعها على شرط، أو اشتراط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.

3 - خلط بقصد الاتجار المواد المنصوص عليها فى البند (1) بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.

4 - عُهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند (1) فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.