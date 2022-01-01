نهائيات الكان«4» 2012.. كتيبة رينارد تكافئ أرواح طائرة رفاق بواليا وتمنح زامبيا لقبا تاريخيا

تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية “كان 2021”، يوم 9 يناير المقبل في الكاميرون.. نسخة تحدث الجميع عنها كثيرًا وسط شكوك حول إقامتها، لكن ها نحن الآن على أعتاب انطلاق البطولة الأقوى في أفريقيا.

البطولة سيشارك بها 24 منتخبًا كما النسخة السابقة، وتم تأجيلها لمدة عام، فكان مقررًا لها أن تُقام العام الماضي، لكن فيروس كورونا أدى لإقامتها في 2022.

بطولة تُعد من ضمن الأقوى على صعيد المنتخبات، ففيها سنشهد مشاركة محمد صلاح وساديو ماني ورياض محرز وخلافهم من النجوم الأفارقة الأقوياء.

نهائيات الكان، هي سلسلة نسرد فيها تفاصيل أبرز المباريات النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، قبل انطلاق النسخة الجديدة، وفي هذا التقرير، نستعرض قصة نهائي كان 2012، والذي منح الجزائر لقبها الأول.

نهائي كان 2012

أُقيمت البطولة بتنظيم مشترك بين الجابون وغينيا الإستوائية، وهي كانت نسخة استثنائية، فالفريق الأقوى في أفريقيا وحامل اللقب في آخر 3 نسخ سابقة، منتخب مصر، لم يتمكن من التأهل للمسابقة، لذا، فكانت كل الفرق تبحث عن خلافة الفراعنة على منصات التتويج، بعد أن استحوذوا عليها بمفردهم.

نسخة 2012 كانت نسخة استثنائية وغريبة، منتخبات مصر والجزائر ونيجيريا والكاميرون فشلت في التأهل للبطولة، وودع منتخبا المغرب والسنغال المسابقة من دور المجموعات، لذا فأن الجميع توقع أ الفائز باللقب إما سيكون المنتخب الغاني أو الإيفواري، إلى أن ظهر الزامبيون ليحققوا مفاجأة من العيار الثقيل.

تواجد المنتخب الزامبي في المجموعة الأولى رفقة منتخبات غينيا الإستوائية والسنغال وليبيا.

وتمكن المنتخب الزامبي، تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، من تصدر المجموعة جامعًا 7 نقاط، بانتصارين على السنغال وغينيا الإستوائية، وتعادل مع ليبيا، ليواجه السودان في دور ربع النهائي، وينتصر عليها بثلاثية نظيفة بسهولة.

منتخب زامبيا ضرب موعدًا في دور نصف النهائي مع نظيره الغاني، ليهزمه بهدف دون مقابل، ويصنع الحدث بتأهله للنهائي للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة 1994 بقيادة كالوشا بواليا.

وعلى الجانب الآخر، تأهل منتخب كوت ديفوار لمواجهة زامبيا.. كل التوقعات كانت تصب في صالح الأفيال، الذين ظنوا بأن الحظ سيبتسم لهم ولأسطورتهم ديديه دروجبا بعد أن وقف الفراعنة في وجههم في النسخ السابقة.

أُقيمت المباراة على ملعب دانجونج، بالعاصمة الجابونية ليبرافيل، أي على بعد كيلومترات قليلة، من موقع حادثة تحطم طائرة المنتخب الزامبي عام 1993.. حادثة راح ضحيتها 18 لاعبًا والطاقم الفني، لجيل ذهبي ، قاد ما تبقى منه بعد ذلك كالوشا بواليا كما ذكرنا، للوصول لنهائي نسخة 1994.

لُعبت المباراة.. بدأ الزامبيون بشكل أفضل، لكن ما سرعان انقلبت السيطرة والاستحواذ لصالح الإيفواريين.. تسديدة من يايا توريه مرت بجوار القائم بغرابة، ثم احتساب ركلة جزاء مشكوك في صحته كون الخطأ ضد جيرفينيو ارتكب خارج منطقة الجزاء.

أخذ دروجبا الكرة، وقرر تسديدها، على أمل آلا يجد عصام الحضري آخر في مرمى زامبيا، يتصدى لركلته الجزائية كما حدث في عام 2006، لكن تلك المرة، قرر دروجبا ألا يتصدى لها أي حارس مرمى، وأرسلها عالية، مهدرة على منتخب بلاده فرصة تسجيل هدف البطولة.

استمرت المباراة، واستمر صمود الزامبيين حتى أن القائم حرمهم من تسجيل هدف ، لينتهي الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، وتتجه المباراة لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح، كانت الإثارة حاضرة أيضًا.. 7 ركلات مسجلة من كل طرف، حتى أضاع كولو توريه الركلة الثامنة للإيفواريين، ليرد عليه كالابا بإهداره ركلة أيضًا لـ زامبيا.

البطولة كانت تنادي الزامبيين اللذين كانوا يصلون لتحقيق الإنجاز، حيث أهدر جيرفينيو الركلة التاسعة لكوت ديفوار، ليعطي القدر، سونزو فرصة تسجيل أغلى ركلة جزاء في تاريخ زامبيا، مانحًا بلاده اللقب القاري الأول، ليخلفوا منتخب مصر كأبطال لكأس الأمم الأفريقية.