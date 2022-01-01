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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رمضان عبد المعز: على أعتاب عام جديد علينا أن نقف خاشعين على باب الملك القدوس

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

طالب الشيخ  رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، الجميع بالدعاء في أول يوم من العام الجديد، متمنيًا أن يكون عامَا سعيدًا مليئا بالخير والرحمة والبركات.


وقال الشيخ رمضان عبد المعز  خلال برنامجه  "لعلهم يفقهون، والمذاع عبر قناة "DMC": إننا على أعتاب عام جديد، فعلينا أن نقف خاشعين على باب الملك القدوس نسبح بحمده.


وأضاف "اللهم أن تجعل هذا العام أوله صلاحًا وأوسطه نجاحًا وآخره فلاحًا.. إنه لا يقدرعلى ذلك غيرك ولا يؤتيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا أنت.. إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك اللهم صب علينا الخير صبا".


وأكمل: "نسألك ألا تردنا خائبين، أنت ثقتي ورجائي اجعل حسن ظني فيك دوائي.. يامن بيده مقاليد السموات والأرض افتح لنا فتحا كريما يا حنان يا منان.. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب".


قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي ، إن من أجل وأعظم النعم التي ينعم بها الله على العبد " الرضا"، فقال تعالى:" والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى"، وقال سبحانه: "ولسوف يعطيك ربك فترضى" مشيرًا إلى أن هذه الآية رسالة لكل مهموم ولكل مكروب ومهموم وحزين.

وأضاف رمضان عبد المعز خلال برنامجه " لعلهم يفقهون" على دي ام سي أنه يجب عند البدء في قراءة القرآن الكريم ، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، مستطردًا : أن تعيش في حالة من الرضا نعمة عظيمة من الله".

وبدأ الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي أولى حلقات برنامجه "لعلهم يفقهون"  في العام الجديد 2022 على " دي ام سي" بدعاء أن يكون هذا العام ، عام خير ورحمة.

وقال رمضان عبد المعز: نبدأ العام الجديد ولدينا ثقة  في الله عز وجل، فالله لطيف بعباده رزاق ذو القوة المتين،  الكريم، الرحمن، الرحيم ، كلنا أمل ورجاء وثقة في الله أنه سيكرمنا ، نعم المولى ونعم النصير، اللهم انى اسألك خير هذا العام فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، إنا نبرأ من حولنا وقوتنا  إلى حولك وقوتك اللهم صب علينا الخير صبا.. نسألك ألا تردنا خائبين ، أنت ثقتي ورجائي اجعل حسن ظني فيك دوائي.. يامن بيده مقاليد السموات والأرض افتح لنا فتحا كريما ياحنان يامنان.. الله لك شيء وعلى كل شيء الواحد الأحد الحي رازق كل شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير..اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب.

رمضان عبد المعز العام الجديد لعلهم يفقهون العام الجديد 2022

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