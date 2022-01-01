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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إزاي تشعر بالرضا والطاقة الإيجابية في حياتك؟ طبيب نفسي يوضح

إبراهيم مجدي
إبراهيم مجدي

قال الدكتور إبراهيم مجدي استشاري الطب النفسي، إنه من الضروري أن يشعر الفرد بالرضا النفسي كي يفكر بشكل إيجابي، مضيفا:" على الفرد تقبل كل شيء ويكون لديه مرونة وتوقع بأن المستقبل سيكون أفضل، وعدم تواجد سوء ظن أو شك في الآخرين".

وأضاف  مجدي  في  حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد “، :” على الفرد أن يستمر في العمل حتى في ظل ظهور أي مشكلة في حياته تؤثر عليه بشكل نفسي".

وتابع:" الرضا يؤدي  إلى شعور الفرد بالسعادة وراحة البال، ويجب ان يجلس الفرد مع أفراد لديهم طاقة ايجابية كي لا تنتشر الطاقة السلبية داخل  الفرد".

وأكمل :" الطبيب النفسي لا يقوم بإعطاء نصائح للمريض النفسي ولكن الطبيب النفسي يستمع لمن يرغب في حل مشكلة نفسية يعاني منها تحت مسمى « العلاج بالفضفضة »".

ولفت ابراهيم مجدي:" يجب ألا يشعر الفرد بالتشاؤم الزائد عن حده او التفاؤل الزائد عن حده، مضيفا:"  يجب أن يقوم الفرد بتغيير حالته المزاجية بفعل شيء محبب بالنسبة له مثل قراءة القرآن او التأمل او التمشية  أو مشاهدة التليفزيون".


 

الرضا الطاقة الإيجابية ابراهيم مجدي اخبار التوك شو المشاكل النفسية

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