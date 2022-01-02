طلب إحاطة بشأن سوء الخدمة الصحية بعيادة التأمين الصحي في طوخ بالقليوبية

أعلنت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة بسبب سوء الخدمة الصحية بعيادة التامين الصحي بمركز طوخ القليوبية، منوهة أن الوضع غير أدمي بالمرة داخل هذه المنشاة.

ونوهت سعيد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذه المنشأة لا تحتوى خدمات تؤهلها للعمل واستقبال المرضى، قائلة:" لا تحتوى على الحد الأدنى للخدمات الطبية المقدمة للمقبلين عليها".

وتابعت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان أن هذه العيادة تعاني من قلة التعقيم والإهمال وذلك في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى عدم وجود عمال نظافة مما أدى إلى تفاقم الوضع، الأمر الذي أدى إلى خروج المواطنين عن شعورهم، وقاموا بعمل شكاوى من أجل ايجاد حل.