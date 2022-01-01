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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"مياه البحر الأحمر" تدفع بسيارات لشفط تجمعات الأمطار في الغردقة وسفاجا

صورة موضوعية
صورة موضوعية

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في البحر الأحمر، بعدد من السيارات الخاصة لشفط المياه الناتجة عن الأمطار التي تعرضت لها المحافظة اليوم.

 

وتقوم فرق التشغيل والصيانة وفرق الأزمات والطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، بسحب مياه الأمطار المتراكمة بعدة مناطق في مدينتي الغردقة وسفاجا والتي تعرضتا لتراكمات مياه  الأمطار حيث تم الدفع بسيارات ومعدات الشركة علي الفور لمناطق تجمعات المياه لإزالة آثارها.

 

كما تواصل الشركة إعلانها لحالة الطوارئ واستمرار العمل بنظام النوبتجيات مع جاهزية جميع المعدات والسيارات لمواجهة الظروف الجوية غير المستقرة وتقلبات الطقس بالإضافة إلي الخط الساخن 125 والذى يعمل طوال 24 ساعة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل معها على الفور.

 

وكانت شهدت مدينة الغردقة منذ لحظات نزول أمطار ثلجية غزيرة مع برق ورعد وغيوم أستمرت حوالى ١٠دقائق فيما رفعت محافظة البحر الأحمر من درجة استعدادها تحسباً لأى اضرار. 

 

وكان قد عاد التيار الكهربائي مرة أخرى بكافة أنحاء مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، عقب توقف الأمطار التي شهدتها المدينة منذ الساعات الأولى من الصباح.

 

 

كانت  مدينة رأس غارب شهدت انقطاع للتيار الكهربائي بالمدينة بالكامل بالتزامن مع سقوط أمطار متوسطة بمناطق متفرقة، ونشاط ملحوظ في حركة الرياح وانخفاض فى درجات الحرارة.

 

وأكد مصدر بالوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، أن فصل التيار الكهربائي كان إجراء احترازي مع سقوط الأمطار حيث لا يتسبب في أي خسائر فى الأرواح.

 

وقد رفعت الوحدة المحلية لمجلس مدينة رأس غارب من درجه استعداداتها تحسبا لسقوط أمطار غزيرة.

 

كانت إدارة الأزمات بديوان عام محافظة البحر الأحمر، أعلنت فى بيانا لها؛ احتمالية سقوط أمطار تصل إلى حد السيول. 

 

وأضاف البيان، أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تصل إلى حد السيول على أماكن مُتفرقة بالمحافظة، مطالبين بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة.

 

وأعلنت الأجهزة التنفيذية في محافظة البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ استعدادًا لموجة الطقس السيئ التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية وأعلنت أنها قد تصل إلى حد السيول في مناطق من سيناء وخليج السويس الزعفرانة - رأس غارب - رأس شقير، على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة بمناطق من جنوب الصعيد متوقعة بنسبة 30% على فترات متقطعة، وتنشط الرياح في مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

من جانبه أصدر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، توجيهاته  لجميع رؤساء المدن بالمحافظة، برفع حالة الطوارئ، والاستعداد لمواجهة الأمطار حال سقوطها، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لسرعة التعامل مع أي تجمعات للمياه.

 

وشدد محافظ البحر الأحمر، على ضرورة قيام رؤساء القرى والمدن والمديريات الخدمية، بتكثيف التواجد الميداني، وإخطار غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بأي مستجدات لسرعة التعامل معها، على أن تقوم الغرفة بدورها بالتنسيق مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية لمعرفة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

 

وأكد حنفي على ضرورة جاهزية كافة المعدات، لسرعة التعامل مع أي مستجدات، حفاظًا على سلامة المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة، مع استمرار المتابعة الميدانية لحالة الشوارع المختلفة

 

 

 

 

 

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