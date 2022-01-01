أحمد موسى: مصر لن تتخلى عن الفقراء.. ولا حظر لرأي في برنامجي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي يعمل من أجل مصلحة كل الشعب المصري وفي مقدمتهم الطبقة الفقيرة والمحتاجين.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "مصر لن تتخلى عن المحتاجين والفقراء".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "في عام 2022 سيكون لدينا ضيوف لمناقشة كافة القضايا الهامة التي تشغل بال المواطن، ولا حظر على أي سؤال أو رأي في برنامج على مسئوليتي".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "سوف نفتح الهواتف عشان نسمع الشعب المصري كي نعرف أمال وطموحات الشعب المصري في الجمهورية الجديدة".

