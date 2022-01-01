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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: مصر لن تتخلى عن الفقراء.. ولا حظر لرأي في برنامجي

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي يعمل من أجل مصلحة كل الشعب المصري وفي مقدمتهم الطبقة الفقيرة والمحتاجين.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "مصر لن تتخلى عن المحتاجين والفقراء".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "في عام 2022 سيكون لدينا ضيوف لمناقشة كافة القضايا الهامة التي تشغل بال المواطن، ولا حظر على أي سؤال أو رأي  في برنامج على مسئوليتي".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "سوف نفتح الهواتف عشان نسمع الشعب المصري كي نعرف أمال وطموحات الشعب المصري في الجمهورية الجديدة".
 

أحمد موسى مصر الرئيس السيسي الجمهورية الجديدة اخبار التوك شو

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