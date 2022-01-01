على رأسهم محمد صلاح.. أغلى 10 لاعبين مشاركين في أمم أفريقيا.. تفاصيل

بدأ العد التنازلي لانطلاق منافسات بطولة أمم أفريقيا فى النسخة الـ33 التي تستضيفها الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبلين، في موعدها.

ومن المقرر أن يقام حفل الافتتاح و المباراة الافتتاحية للبطولة والنهائي في ملعب باول بيا المبني حديثًا والذي يتسع لـ 60.000 متفرج في ياوندي.

ويشارك في بطولة كأس أمم أفريقيا 24 منتخبًا للمرة الثانية على التوالي، بعد النسخة السابقة التي أقيمت في مصر عام 2019.

وفيما يلي نستعرض أعلى اللاعبين من حيث القيمة التسويقية في أمم أفريقيا وفقا لموقع “ترانسفير ماركت”:



1- محمد صلاح منتخب مصر - 100 مليون يورو

2- ساديو ماني منتخب السنغال - 80 مليون يورو

3- أشرف حكيمي منتخب المغرب - 70 مليون يورو

4- ويلفريد نديدي منتخب نيجيريا - 60 مليون يورو

5- فيكتور اوسمين منتخب نيجيريا - 60 مليون يورو

6- فرانك كيسي منتخب كوت ديفوار - 48 مليون يورو

7- خاليدو كوليبالي منتحب السنغال - 45 مليون يورور

8- رياض محزر منتخب الجزائر - 40 مليون يورو

9- يوسف نصيري منتخب المغرب - 40 مليون يورو

10- ويلفرد زاها منتخب الكوت ديفوار - 40 مليون يورو