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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادًا لكأس الرابطة.. معسكر مغلق لطلائع الجيش في الإسماعيلية

طارق العشري
طارق العشري

انتظم فريق طلائع الجيش فى معسكر مغلق بالإسماعيلية اعتباراً من اليوم السبت، ويستمر حتى الخميس المقبل، فى إطار استعدادات الفريق للمشاركة في كأس رابطة الأندية المحترفة التى ستنطلق نسختها الأولى خلال شهر يناير الجاري وهي البطولة التي ستقام خلال فترة توقف الدوري العام بسبب مشاركة منتخب مصر في أمم إفريقيا بالكاميرون.

ويضم المعسكر 28 لاعباً وسينتظم الثلاثي الكاميروني جون أنطوي والتونسي محمد علي الجويني ورامز مدحت في المعسكر صباح غد الأحد بعد انتهاء إجازاتهم التي حصلوا عليها من الجهاز الفني بقيادة طارق العشري المدير الفني، ويغيب فقط عن المعسكر مهند لاشين المنضم للمنتخب الوطني.

ومن المقرر أن يخوض الطلائع مباراتين وديتين خلال المعسكر مع الشهداء الثلاثاء، ومع أبو خليفة الأربعاء القادمين ، وسوف يستغل الجهاز الفني بقيادة الكابتن طارق العشري مباراتي الشهداء وأبو خليفة في تجهيز والوقوف على مستوى جميع اللاعبين فنياً وبدنياً استعداداً لكأس الرابطة ، هذا إلي جانب التدريبات اليومية علي فترتين صباحاً ومساءا خلال فترة المعسكر .

 تدريب خفيف

كان الفريق أدى تدريبا خفيفا صباح يوم السفر للانتظام في المعسكر بمشاركه جميع اللاعبين المختارين المعسكر تحت قيادة الكابتن طارق العشري المدير الفني والجهاز المعاون الكباتن محمود عطا وأحمد عبد العزيز ود. عبدالحليم كامل وسيد السويركي والكابتن يسري عرفان ومحمد مختار.

منتخب مصر رابطة الأندية طلائع الجيش طارق العشري كأس الرابطة

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