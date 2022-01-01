وزير التضامن: حوكمة أسعار الأطراف الصناعية لحماية المواطنين من النصب.. فيديو

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الأطراف الصناعية فى مصر، لاهتمامه بتوطين هذه الصناعة في الدولة".

وأضافت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "تن"،: "كان لدينا ورش للأطراف الصناعية ولم تلب الاحتياجات"، وهناك منظومة موجهة لتوفير احتياجات السوق بالأطراف الصناعية بمنتج محلى عالى الجودة".



وتابعت: "سيكون هناك ميكنة وحوكمة لأسعار الأطراف الصناعية بمصر لضمان عدم تعرض المواطنين للنصب من قبل جهات مجهولة تؤدى إلى بيع أطراف صناعية من الممكن تزيد ألمهم وليس علاجهم".



وقالت: "هناك دراسة لتعليم صناعة الأطراف الصناعية في الجامعات حتى نتمكن من توطين الصناعة بمصر"، والجهاز المركزي يجرى مسحا كاملا لذوى الإعاقة، والتقرير كشف أن مصر بها 11 مليون مواطن من ذوى الإعاقة، ومصنفة شديدة وخفيفة وبسيطة، لكن الإعاقة الحركية تتخطى 1.5 مليون مواطن من ذوى الإعاقة تقديريا".

