يا فرحة ماتمت.. رجل صيني يصبح مليونيرا في ليلة عيد الميلاد فقط

ثروته أصبحت 15 مليون دولار، وقبلها ثوان كانت 940 دولارا فقط.. صيني يدعى لونج، أصبح مليونيرا بشكل مفاجئ.

تقرير مصور لقناة "الغد"، أشار إلى أنه في يوم عيد الميلاد حصل على المبلغ، من تطبيق تداول الأسهم الخاص به، حيث يتداول لونج الأسهم على التطبيق بانتظام، لكنه لم يستثمر سوى 940 دولارا.

بعد معرفته بالمكسب شعر بالحماس الشديد، وأرسل إلى أصدقائه صورة بالمبلغ الكبير، ولم تكتمل فرحته، حيث لم تستمر إلا يوما واحدا، حيث أبلغه تطبيق التداول أن مكاسبه المفاجئة بسبب اختبار النظام خلال العطلات، وقام التطبيق بسحبها بما فيها الـ 940 دولارا.

الشركة أكدت له أن مبلغه الأصلي، سيعود له في الأيام المقبلة، كما أن مستخدمي موقع ويبو الصيني، تفاعلوا مع القصة وحصدت أكثر من 200 مليون مشاهدة أحد المستخدمين علق على الأقل يمكنه القول إنه كان مليونيرا ولو مرة واحدة في حياته.