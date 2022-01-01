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رئيس التحرير
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برلمان

الحل في التشريع...

صحة النواب: استخدام الدين في الإعلانات الطبية لا يليق بعظمة معتقداتنا

النائبة إيرين سعيد
النائبة إيرين سعيد

استنكرت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، استغلال أي مادة دينية في الترويج لأي نوع من الاعلانات، بهدف المصالح الشخصية، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يليق بعظمة معتقداتنا الدينية سواء بآيات القر ن او الإنجيل.

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ونوهت سعيد في تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن هدف أصحاب هذه المنتجات من استخدام آيات ديينة عبر إعلاناتهم الترويجية، هو بث حالة من المصدقية لدى المتلقى، منوهة أن هذه الآيات القرآنية تجدي نفعا مع بعض الفئات التي تميل للجانب الديني والروحاني، لكن ايضا يوجد كثير من الفئات التي لا تقتنع بها وتدرك عدم صحتها.


جاء ذلك تعقيبا على تقدم النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه  للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء،  بشأن استغلال القرآن الكريم في الدعاية لأدوية ومنتجات طبية غير مرخصة عبر القنوات الفضائية بالمخالفة للقانون.


ونوهت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن القانون رقم 206 لسنة 2017 الخاص بتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، تم إصداره بهدف التصدي لمواجهة الفوضى والعشوائية في أنشطة الإعلان وكل هذه المخالفات التي تتزايد بشأن الإعلانات الطبية غير المرخصة، منوهة إلى تاخر لائحته التنفيذية على الرغم من صدوره منذ فترة زمنية ليست بالقريبة.

وتابعت النائبة إيرين سعيد خلال حديثها أن هذا القانون من شأنه الحد من الإعلانات المزيفة والمضللة، كما أن دوره كبير في ضمان جودة الدواء عن طريق مروره على كافة اللجهات المعنية بمراقبته، مختتمة:" الحل في التشريع للقضاء على هذه الفوضى".

مجلس النواب مصطفى مدبولي القنوات الفضائية أيمن أبو العلا النائبة إيرين سعيد لجنة الشئون الصحية

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