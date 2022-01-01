إجازة في مدارس الغردقة وسفاجا غدًا بسبب الطقس السيئ.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أبلغه في تصريح خاص أن غدا الأحد إجازة للمدارس في مدينة الغردقة وسفاجا بسبب حالة الطقس السيىء.

من جانبه قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة شهدت سقوط أمطار فوق المتوسطة على عدد كبير من المناطق.

وأضاف عمرو حنفي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" بعض مناطق المحافظة تساقطت عليها حبات البرد والثلج ".



وتابع عمرو حنفي:" الثلوج وحبات البرد لم تؤثر على الطرق و عربات شفط المياه تتمركز في الشوارع من أجل شفط تجمعات المياه ".



وأكمل عمرو حنفي :" حالة الطقس غير المستقرة لا تؤثر على الحركة المرورية وطبقا لتوقعات الأرصاد من المحتمل تواجد سيول في سفاجا واتجاه الزعفرانة ، ولم يتم غلق أي طريق".

