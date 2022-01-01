برلماني: قانون تنظيم الإعلانات يتصدى لعشوائية الترويج للمنتجات والخدمات الصحية

علق النائب مكرم رضوان عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على اشكالية منع استخدام الايات الدينية فى الدعاية لمنتجات طبية، قائلا:" أنه يوجد بعض المنتجات متعلقة بالقرأن مثل العسل أو التين، وغيرهم، وهذا لا حرج عليهم استخدام هذه الأيات في الترويج للمنتجات المتعلقة بها، أما استخدام أيات دينية ليس لها علاقة بالمنتج، أو أن المنتج غير مرخص، فهذا ممنوع وغير مقبول".

وتابع رضوان في تصريحات لـ"صدى البلد" أن تفعيل قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية، سيكون له دور في وضع حد لمواجهة فوضى إعلانات المنتجات الطبية والخدمات الصحية، والتي طالما أثرت وأضرت الصحة العامة للمواطنين.

ونوه عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب،أن قانون تنظيم الإعلان، والذي تم صدوره منذ عام 2017 ولكن لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الان، يهدف إلى التصدي بكل حزم لمواجهة العشوائية في أنشطة الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، والتي قد تعرض حياة الآخرين للخطر.