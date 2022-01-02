حبس موظف قتل شقيقه بالمقطم في قعدة مزاج

قررت جهات التحقيق، حبس موظف، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على شقيقه ما أدى إلى وفاته أثناء تعاطي المخدرات مع بعضهما بالمقطم.

وكلفت جهات التحقيق مصلحة الطب الشرعي، بتشريح جثة المجنى عليه وإعداد تقرير مفصل بذلك لبيان أسباب الوفاة.

وكلفت الجهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

ونجح رجال مباحث القاهرة ، في ضبط موظف لقيامه بالتعدى بالضرب على شقيقه ، مُحدثاً إصابته التى أدت إلى وفاته، داخل شقته بالمقطم .

تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص بالعثور على جثة شقيقه داخل مسكنه بدائرة القسم وسرقة بعض متعلقاته .

وبالإنتقال والفحص تبين وجود جثة أحد الأشخاص ، وبها إصابات وكدمات متفرقة ، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة ، ووجود بعثرة بمحتوياتها وآثار دماء على حوائط إحدى الغرف، وعُثر على قطعة من مخدر الحشيش.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة ، تبين أن مرتكب الواقعة شقيق المجنى عليه موظف، مقيم بدائرة القسم وهو الذى أبلغ عن الواقعة، حيث أنه دائم التردد على مسكن شقيقه المتوفى لتعاطى المواد المخدرة، وأنه وراء إرتكاب الواقعة وتم ضبطه.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وقرر أنه أثناء تواجده مع المجنى عليه بمسكنه لتعاطى المواد المخدرة حدثت بينهما مشادة كلامية ، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدى على المجنى عليه بالضرب ما أحدث إصابته التى أودت بحياته، ولاذ بالفرار تاركاً باب الشقة مفتوحا، وإختلق واقعة إكتشاف وفاة شقيقه وسرقة جهاز كمبيوتر "لاب توب".

وتم بإرشاده ضبط جهاز الكمبيوتر "لاب توب" ، بمكان إخفائه بالشقة محل الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.