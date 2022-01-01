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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صرف مكافآت والاطمئنان على المصابين.. تعرف على مران الاتحاد السكندري اليوم

مصيلحي وحسام حسن
مصيلحي وحسام حسن

حرص حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على الإطمئنان من الجهاز الطبي عن ثلاثي الفريق أحمد يحيى وعبد الغني محمد وأحمد نبيل مانجا .

جاء ذلك على هامش مران زعيم الثغر استعدادا لكأس الرابطة .

 

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته اليومية استعدادا لكأس الرابطة .

ومن المقرر أن يعقد إبراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد السكندري جلسة خاصة  مع محمد مصيلحي رئيس النادي فور عودته من الخارج لتحديد تدعيمات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية .

وقرر محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد صرف مكافاة الفوز الأخيرة على النادي المصري بواقع 10 آلاف جنيه لكل لاعب من أجل تحفيز اللاعبين لمواصلة الانتصارات .

 

محمد مصيلحي النادي المصري حسام حسن كأس الرابطة الاتحاد الانتقالات الشتوية

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