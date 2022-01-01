صرف مكافآت والاطمئنان على المصابين.. تعرف على مران الاتحاد السكندري اليوم

حرص حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على الإطمئنان من الجهاز الطبي عن ثلاثي الفريق أحمد يحيى وعبد الغني محمد وأحمد نبيل مانجا .

جاء ذلك على هامش مران زعيم الثغر استعدادا لكأس الرابطة .

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته اليومية استعدادا لكأس الرابطة .

ومن المقرر أن يعقد إبراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد السكندري جلسة خاصة مع محمد مصيلحي رئيس النادي فور عودته من الخارج لتحديد تدعيمات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية .

وقرر محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد صرف مكافاة الفوز الأخيرة على النادي المصري بواقع 10 آلاف جنيه لكل لاعب من أجل تحفيز اللاعبين لمواصلة الانتصارات .