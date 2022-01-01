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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عندنا أمنيات كثيرة في عام 2022

ادخلي برجلك اليمين.. لميس الحديدي: سنة بيضاء على الكريم وسوداء على اللئيم

لميس الحديدي
لميس الحديدي

هنأت الاعلامية لميس الحديدي المصريين في أولى حلقات برنامجها « كلمة أخيرة» على شاشة «ON»  بالعام الجديد قائلة: «سنة سعيدة على كل المصريين  وزي ما بيقولوا  بيضاء على الكريم سوداء على اللئيم .. ادخلي برجلك اليمين».


وقالت  «لميس الحديدي» خلال  برنامجها «كلمة أخيرة» : «عندنا أمنيات كثيرة في  عام 2022 واخترنا في البرنامج أن  يكون عنوان الحلقة بشكل مختلف عن المستقبل ليس فقط 2022 لكن عن الأعوام المقبلة».


وتابعت «لميس الحديدي» : «المستقبل لم يعد عام واحد  بل أصبح سنوات متصلة اخترنا أن نقدم  هذا العام  عالم الميتافيرس والذكاء الاصطناعي الذي يمثل ثورة جديدة وعالم جديد  بات قريباً وخرج من إطار الروايات».


ووجهت «لميس الحديدي» الشكر  لمهندسة الديكور إيمان شاكر التي أهدت إستوديو " كلمة أخيرة "  زينة مبهجة  تزامناً مع إحتفالات رأس السنة قائلة : «ذوقها رائع عندها لمسة مختلفة دخلت علينا بهجة الأعياد».

لميس الحديدي كلمة أخيرة العام الجديد عام 2022 الذكاء الاصطناعي

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